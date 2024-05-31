https://ria.ru/20240531/knr-1949667117.html

Власти КНР заявили, что не поставляют оружие сторонам конфликта на Украине

Власти КНР заявили, что не поставляют оружие сторонам конфликта на Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Власти КНР заявили, что не поставляют оружие сторонам конфликта на Украине

Китай следует данным обязательствам и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:49

2024-05-31T13:49

2024-05-31T13:52

в мире

китай

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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Китай следует данным обязательствам и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами, заявил в пятницу министр обороны Китая Дун Цзюнь, слова которого приводит официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.Министр обороны Китая Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу встретились на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Это была первая личная встреча глав оборонных ведомств двух стран с 2022 года."(Дун Цзюнь подчеркнул), что Китай соблюдает свои обязательства и не предоставляет оружие обеим сторонам украинского конфликта, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - заявил У Цянь на пресс-конференции после переговоров министров обороны двух стран, его слова приводит Центральное телевидение Китая.Министр обороны КНР подчеркнул, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в отношении украинского кризиса.Руководители оборонных ведомств двух из тройки крупнейших армий мира не встречались около двух лет. Последняя личная встреча глав оборонных ведомств США и Китая состоялась в июне 2022 года в Камбодже, когда Остин провел переговоры с теперь уже бывшим главой обороны Китая Вэй Фэнхэ. С адмиралом Дун Цзюнем, который стал министром обороны КНР сравнительно недавно, в декабре 2023 года, глава Пентагона пока общался лишь единожды и по видеосвязи - их переговоры состоялись в апреле и были посвящены широкому спектру вопросов - от Украины до Южно-Китайского моря и Тайваня.

https://ria.ru/20240531/medvedev-1949590471.html

https://radiosputnik.ru/20240531/vsu-1949656953.html

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