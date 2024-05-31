https://ria.ru/20240531/kndr-1949676011.html

ЕС ввел санкции против шести граждан КНДР за поддержку России

ЕС ввел санкции против шести граждан КНДР за поддержку России - РИА Новости, 31.05.2024

ЕС ввел санкции против шести граждан КНДР за поддержку России

ЕС ввел санкции против шести физлиц и трех организаций из КНДР и России за корейские военные программы, а также за поддержку России, говорится в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:14

2024-05-31T14:14

2024-05-31T15:37

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. ЕС ввел санкции против шести физлиц и трех организаций из КНДР и России за корейские военные программы, а также за поддержку России, говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза."ЕС ввел санкции еще против девяти физических и юридических лиц, причастных к деятельности, связанной с незаконными программами по вооружению и поддержке войны РФ против Украины", - указывается в документе.В опубликованном в официальном журнале ЕС документе, где содержится лист попавших под санкции фигурантов, числятся две компании из КНДР, а также российская "Восточная Стивидорная компания". Кроме того, под санкции попали пять граждан КНДР и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ.Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240530/politika-1949278897.html

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