https://ria.ru/20240531/kitay-1949664972.html

Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине

Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине

Пекин продолжит продвигать мирные переговоры по украинскому кризису, решительно выступает против попыток США переложить вину, заявил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:41

2024-05-31T13:41

2024-05-31T13:45

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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Пекин продолжит продвигать мирные переговоры по украинскому кризису, решительно выступает против попыток США переложить вину, заявил в пятницу министр обороны Китая Дун Цзюнь, слова которого приводит официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.Министр обороны Китая Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу встретились на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Это была первая личная встреча глав оборонных ведомств двух стран с 2022 года."(Дун Цзюнь отметил), что Китай продолжит решительно продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль, но решительно выступает против попыток американской стороны переложить вину", - заявил У Цянь на пресс-конференции по итогам переговоров министров обороны двух стран, его слова приводит Центральное телевидение Китая.Руководители оборонных ведомств двух из тройки крупнейших армий мира не встречались около двух лет. Последняя личная встреча глав оборонных ведомств США и Китая состоялась в июне 2022 года в Камбодже, когда Остин провел переговоры с теперь уже бывшим главой обороны Китая Вэй Фэнхэ. С адмиралом Дун Цзюнем, который стал министром обороны КНР сравнительно недавно, в декабре 2023 года, глава Пентагона пока общался лишь единожды и по видеосвязи - их переговоры состоялись в апреле и были посвящены широкому спектру вопросов - от Украины до Южно-Китайского моря и Тайваня.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html

https://radiosputnik.ru/20240531/forum-1949622876.html

китай

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в мире, китай, сша, украина