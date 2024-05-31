Рейтинг@Mail.ru
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 31.05.2024 (обновлено: 13:45 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kitay-1949664972.html
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине
Пекин продолжит продвигать мирные переговоры по украинскому кризису, решительно выступает против попыток США переложить вину, заявил в пятницу министр обороны... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:41
2024-05-31T13:45
в мире
китай
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_5b24ccd343b2524345d824605ab0e896.jpg
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Пекин продолжит продвигать мирные переговоры по украинскому кризису, решительно выступает против попыток США переложить вину, заявил в пятницу министр обороны Китая Дун Цзюнь, слова которого приводит официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.Министр обороны Китая Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу встретились на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Это была первая личная встреча глав оборонных ведомств двух стран с 2022 года."(Дун Цзюнь отметил), что Китай продолжит решительно продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль, но решительно выступает против попыток американской стороны переложить вину", - заявил У Цянь на пресс-конференции по итогам переговоров министров обороны двух стран, его слова приводит Центральное телевидение Китая.Руководители оборонных ведомств двух из тройки крупнейших армий мира не встречались около двух лет. Последняя личная встреча глав оборонных ведомств США и Китая состоялась в июне 2022 года в Камбодже, когда Остин провел переговоры с теперь уже бывшим главой обороны Китая Вэй Фэнхэ. С адмиралом Дун Цзюнем, который стал министром обороны КНР сравнительно недавно, в декабре 2023 года, глава Пентагона пока общался лишь единожды и по видеосвязи - их переговоры состоялись в апреле и были посвящены широкому спектру вопросов - от Украины до Южно-Китайского моря и Тайваня.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944199132.html
https://radiosputnik.ru/20240531/forum-1949622876.html
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_178:0:2822:1983_1920x0_80_0_0_11ab6ca5d876fbf41670bc6ad5e5549b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, украина
В мире, Китай, США, Украина
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине

МО КНР: Китай продолжит продвигать мирные переговоры по украинскому кризису

© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Пекин продолжит продвигать мирные переговоры по украинскому кризису, решительно выступает против попыток США переложить вину, заявил в пятницу министр обороны Китая Дун Цзюнь, слова которого приводит официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
Министр обороны Китая Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу встретились на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Это была первая личная встреча глав оборонных ведомств двух стран с 2022 года.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Китай не создавал украинский кризис, напомнил Си Цзиньпин
6 мая, 16:42
"(Дун Цзюнь отметил), что Китай продолжит решительно продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль, но решительно выступает против попыток американской стороны переложить вину", - заявил У Цянь на пресс-конференции по итогам переговоров министров обороны двух стран, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Руководители оборонных ведомств двух из тройки крупнейших армий мира не встречались около двух лет. Последняя личная встреча глав оборонных ведомств США и Китая состоялась в июне 2022 года в Камбодже, когда Остин провел переговоры с теперь уже бывшим главой обороны Китая Вэй Фэнхэ. С адмиралом Дун Цзюнем, который стал министром обороны КНР сравнительно недавно, в декабре 2023 года, глава Пентагона пока общался лишь единожды и по видеосвязи - их переговоры состоялись в апреле и были посвящены широкому спектру вопросов - от Украины до Южно-Китайского моря и Тайваня.
Владимир Зеленский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
СМИ: Зеленский "преследует" не поехавшего в Швейцарию министра из КНР
11:59
 
В миреКитайСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала