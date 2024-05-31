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Глава Минобороны Китая призвал беречь стабильность отношений с США - РИА Новости, 31.05.2024
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12:37 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/kitay-1949633650.html
Глава Минобороны Китая призвал беречь стабильность отношений с США
Глава Минобороны Китая призвал беречь стабильность отношений с США - РИА Новости, 31.05.2024
Глава Минобороны Китая призвал беречь стабильность отношений с США
Стабилизация отношений между военными США и Китая далась нелегко, ее необходимо беречь, привел слова министра обороны КНР Дун Цзюня на пресс-конференции в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:37
2024-05-31T12:37
в мире
китай
сша
южно-китайское море
дун цзюнь
у цянь
ллойд остин
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Стабилизация отношений между военными США и Китая далась нелегко, ее необходимо беречь, привел слова министра обороны КНР Дун Цзюня на пресс-конференции в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Министр обороны Китая Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу встретились на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Это была первая личная встреча глав оборонных ведомств двух стран с 2022 года. "Дун Цзюнь отметил, что нынешняя ситуация по стабилизации отношений между двумя вооруженными силами далась нелегко и ее следует беречь", - заявил У Цянь на пресс-конференции по итогам переговоров министров обороны двух стран, его слова приводит Центральное телевидение Китая. У Цянь добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили отношения между вооруженными силами двух стран, обменялись мнениями по тайваньскому вопросу, проблеме Южно-Китайского моря, украинскому кризису, а также палестино-израильскому конфликту. По словам У Цяня, разговор между сторонами был конструктивным и практическим. Руководители оборонных ведомств не встречались около двух лет. Последняя личная встреча глав оборонных ведомств США и Китая состоялась в июне 2022 года в Камбодже, когда Остин провел переговоры с теперь уже бывшим главой обороны Китая Вэй Фэнхэ. С адмиралом Дун Цзюнем, который стал министром обороны КНР сравнительно недавно, в декабре 2023 года, глава Пентагона пока общался лишь единожды и по видеосвязи - их переговоры состоялись в апреле и были посвящены широкому спектру вопросов - от Украины до Южно-Китайского моря и Тайваня.
https://ria.ru/20240530/kitay-1949300521.html
https://ria.ru/20240416/pentagon-1940420210.html
китай
сша
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в мире, китай, сша, южно-китайское море, дун цзюнь, у цянь, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Южно-Китайское море, Дун Цзюнь, У Цянь, Ллойд Остин, Министерство обороны США
Глава Минобороны Китая призвал беречь стабильность отношений с США

Глава Минобороны Китая Дун Цзюнь: стабилизация отношений с США далась нелегко

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПекин
Пекин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Пекин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Стабилизация отношений между военными США и Китая далась нелегко, ее необходимо беречь, привел слова министра обороны КНР Дун Цзюня на пресс-конференции в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
Министр обороны Китая Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу встретились на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Это была первая личная встреча глав оборонных ведомств двух стран с 2022 года.
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"Дун Цзюнь отметил, что нынешняя ситуация по стабилизации отношений между двумя вооруженными силами далась нелегко и ее следует беречь", - заявил У Цянь на пресс-конференции по итогам переговоров министров обороны двух стран, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
У Цянь добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили отношения между вооруженными силами двух стран, обменялись мнениями по тайваньскому вопросу, проблеме Южно-Китайского моря, украинскому кризису, а также палестино-израильскому конфликту. По словам У Цяня, разговор между сторонами был конструктивным и практическим.
Руководители оборонных ведомств не встречались около двух лет. Последняя личная встреча глав оборонных ведомств США и Китая состоялась в июне 2022 года в Камбодже, когда Остин провел переговоры с теперь уже бывшим главой обороны Китая Вэй Фэнхэ. С адмиралом Дун Цзюнем, который стал министром обороны КНР сравнительно недавно, в декабре 2023 года, глава Пентагона пока общался лишь единожды и по видеосвязи - их переговоры состоялись в апреле и были посвящены широкому спектру вопросов - от Украины до Южно-Китайского моря и Тайваня.
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Шеф Пентагона провел первый разговор с новым главой Минобороны Китая
16 апреля, 16:58
 
В миреКитайСШАЮжно-Китайское мореДун ЦзюньУ ЦяньЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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