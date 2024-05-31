https://ria.ru/20240531/kitay-1949633650.html

Глава Минобороны Китая призвал беречь стабильность отношений с США

Глава Минобороны Китая призвал беречь стабильность отношений с США - РИА Новости, 31.05.2024

Глава Минобороны Китая призвал беречь стабильность отношений с США

Стабилизация отношений между военными США и Китая далась нелегко, ее необходимо беречь, привел слова министра обороны КНР Дун Цзюня на пресс-конференции в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T12:37

2024-05-31T12:37

2024-05-31T12:37

в мире

китай

сша

южно-китайское море

дун цзюнь

у цянь

ллойд остин

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/71/1563397140_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd2b2ee938b542bcdf47d155caede142.jpg

ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Стабилизация отношений между военными США и Китая далась нелегко, ее необходимо беречь, привел слова министра обороны КНР Дун Цзюня на пресс-конференции в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. Министр обороны Китая Дун Цзюнь и глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу встретились на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Это была первая личная встреча глав оборонных ведомств двух стран с 2022 года. "Дун Цзюнь отметил, что нынешняя ситуация по стабилизации отношений между двумя вооруженными силами далась нелегко и ее следует беречь", - заявил У Цянь на пресс-конференции по итогам переговоров министров обороны двух стран, его слова приводит Центральное телевидение Китая. У Цянь добавил, что в ходе переговоров стороны обсудили отношения между вооруженными силами двух стран, обменялись мнениями по тайваньскому вопросу, проблеме Южно-Китайского моря, украинскому кризису, а также палестино-израильскому конфликту. По словам У Цяня, разговор между сторонами был конструктивным и практическим. Руководители оборонных ведомств не встречались около двух лет. Последняя личная встреча глав оборонных ведомств США и Китая состоялась в июне 2022 года в Камбодже, когда Остин провел переговоры с теперь уже бывшим главой обороны Китая Вэй Фэнхэ. С адмиралом Дун Цзюнем, который стал министром обороны КНР сравнительно недавно, в декабре 2023 года, глава Пентагона пока общался лишь единожды и по видеосвязи - их переговоры состоялись в апреле и были посвящены широкому спектру вопросов - от Украины до Южно-Китайского моря и Тайваня.

https://ria.ru/20240530/kitay-1949300521.html

https://ria.ru/20240416/pentagon-1940420210.html

китай

сша

южно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, южно-китайское море, дун цзюнь, у цянь, ллойд остин, министерство обороны сша