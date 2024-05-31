https://ria.ru/20240531/kitay-1949590792.html
Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине
Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине
Китай продолжит по-своему содействовать проведению мирных переговоров по Украине, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами, заявила на брифинге в пятницу... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:52
2024-05-31T10:52
2024-05-31T10:53
в мире
китай
украина
пекин
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947640931_498:0:2482:1116_1920x0_80_0_0_6358609d510ddb5b55dca661121650df.jpg
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Китай продолжит по-своему содействовать проведению мирных переговоров по Украине, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Мы продолжим по-своему продвигать проведение мирных переговоров, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса", - заявила Мао Нин. Дипломат на брифинге указала, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями международного сообщества, поэтому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.
https://ria.ru/20240529/sammit--1949233446.html
https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html
китай
украина
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947640931_558:0:1980:1066_1920x0_80_0_0_4c79206da202ee75e865516e07cfb804.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, украина, пекин, мао нин
В мире, Китай, Украина, Пекин, Мао Нин
Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине
МИД КНР: Пекин продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине