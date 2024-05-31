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Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
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10:52 31.05.2024 (обновлено: 10:53 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kitay-1949590792.html
Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине
Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине
Китай продолжит по-своему содействовать проведению мирных переговоров по Украине, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами, заявила на брифинге в пятницу... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:52
2024-05-31T10:53
в мире
китай
украина
пекин
мао нин
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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Китай продолжит по-своему содействовать проведению мирных переговоров по Украине, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Мы продолжим по-своему продвигать проведение мирных переговоров, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса", - заявила Мао Нин. Дипломат на брифинге указала, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями международного сообщества, поэтому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.
https://ria.ru/20240529/sammit--1949233446.html
https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html
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в мире, китай, украина, пекин, мао нин
В мире, Китай, Украина, Пекин, Мао Нин
Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине

МИД КНР: Пекин продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Китай продолжит по-своему содействовать проведению мирных переговоров по Украине, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«
"Мы продолжим по-своему продвигать проведение мирных переговоров, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса", - заявила Мао Нин.
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Дипломат на брифинге указала, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями международного сообщества, поэтому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.
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