https://ria.ru/20240531/kitay-1949590792.html

Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине

Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине - РИА Новости, 31.05.2024

Китай продолжит содействовать проведению мирных переговоров по Украине

Китай продолжит по-своему содействовать проведению мирных переговоров по Украине, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами, заявила на брифинге в пятницу... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:52

2024-05-31T10:52

2024-05-31T10:53

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ПЕКИН, 31 мая – РИА Новости. Китай продолжит по-своему содействовать проведению мирных переговоров по Украине, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "Мы продолжим по-своему продвигать проведение мирных переговоров, поддерживая взаимодействие со всеми сторонами и совместно создавать условия для политического урегулирования украинского кризиса", - заявила Мао Нин. Дипломат на брифинге указала, что повестка конференции по Украине в Швейцарии расходится с требованиями Китая и ожиданиями международного сообщества, поэтому Пекину сложно участвовать в такой встрече. В частности, Пекин всегда настаивал на том, что международная мирная конференция должна включать три важных элемента: признание со стороны и России, и Украины, равное участие всех сторон и беспристрастное обсуждение всех мирных инициатив.

https://ria.ru/20240529/sammit--1949233446.html

https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html

китай

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пекин

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в мире, китай, украина, пекин, мао нин