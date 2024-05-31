https://ria.ru/20240531/kiev-1949803837.html
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России - РИА Новости, 31.05.2024
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
Запад должен предупредить Киев о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта ударами по территории России, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T23:21
2024-05-31T23:21
2024-05-31T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
киев
владимир зеленский
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Запад должен предупредить Киев о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта ударами по территории России, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт", — отметил он.По словам офицера, удары ВСУ по территории России могут заставить Москву пойти на решительные действия, в том числе в сфере использования ядерного оружия."Речь идет о раскручивании спирали эскалации, и мы должны дать четкое предупреждение Киеву, что этого не должно происходить", — предположил Рихтер.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949795048.html
https://ria.ru/20240531/bayden-1949763400.html
германия
украина
россия
киев
берлин (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, киев, владимир зеленский, берлин (город), москва, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Берлин (город), Москва, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России
Немецкий полковник Рихтер: нельзя позволить Украине эскалировать конфликт