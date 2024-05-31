https://ria.ru/20240531/kiev-1949803837.html

"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России

"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России - РИА Новости, 31.05.2024

"Предупреждение Киеву": немецкий полковник испугался удара России

Запад должен предупредить Киев о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта ударами по территории России, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T23:21

2024-05-31T23:21

2024-05-31T23:21

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Запад должен предупредить Киев о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта ударами по территории России, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу Welt."Мы не должны допускать сценария эскалации. Это не имеет ничего общего с тем, что украинцам, естественно, приходится обороняться там, где находится фронт", — отметил он.По словам офицера, удары ВСУ по территории России могут заставить Москву пойти на решительные действия, в том числе в сфере использования ядерного оружия."Речь идет о раскручивании спирали эскалации, и мы должны дать четкое предупреждение Киеву, что этого не должно происходить", — предположил Рихтер.Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, он назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949795048.html

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