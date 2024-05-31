https://ria.ru/20240531/kiev-1949556575.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 31.05.2024
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы, сообщило издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:00
2024-05-31T06:00
2024-05-31T12:00
специальная военная операция на украине
киев
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дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Киев. Взрывы", — говорится в публикации.Как пишет СМИ, это произошло с 04:51 по 05:15, когда, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240526/vzryvy-1948393598.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели несколько взрывов на фоне воздушной тревоги