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Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена - РИА Новости, 31.05.2024
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13:57 31.05.2024 (обновлено: 14:34 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена - РИА Новости, 31.05.2024
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" пригрозило "немедленным и прямым ответом" на обстрелы Йемена со стороны США и Британии по всем "целям"... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:57
2024-05-31T14:34
в мире
сша
йемен
аравийское море
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
великобритания
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" пригрозило "немедленным и прямым ответом" на обстрелы Йемена со стороны США и Британии по всем "целям" этих стран в Красном и Аравийском морях, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхья Сариа в его Telegram-канале."Вооруженные силы Йемена на любую новую агрессию против Йемена будут отвечать прямо и незамедлительно, нацеливаясь на все источники угрозы и все американо-британские вражеские цели в Красном и Аравийском морях", - отметил он.В ночь на пятницу ВВС США и Великобритании нанесли 13 авиаударов по объектам в трех провинциях Йемена, в том числе по гражданским - зданию радиостанции в городе Ходейде и зданию береговой охраны в порту, в результате чего, по последним данным, погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
сша
йемен
аравийское море
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в мире, сша, йемен, аравийское море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, великобритания
В мире, США, Йемен, Аравийское море, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена

Хуситы пригрозили США и Британии немедленным и прямым ответом на обстрелы Йемена

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" пригрозило "немедленным и прямым ответом" на обстрелы Йемена со стороны США и Британии по всем "целям" этих стран в Красном и Аравийском морях, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхья Сариа в его Telegram-канале.
"Вооруженные силы Йемена на любую новую агрессию против Йемена будут отвечать прямо и незамедлительно, нацеливаясь на все источники угрозы и все американо-британские вражеские цели в Красном и Аравийском морях", - отметил он.
В ночь на пятницу ВВС США и Великобритании нанесли 13 авиаударов по объектам в трех провинциях Йемена, в том числе по гражданским - зданию радиостанции в городе Ходейде и зданию береговой охраны в порту, в результате чего, по последним данным, погибли 16 человек.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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В миреСШАЙеменАравийское мореАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеВеликобритания
 
 
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