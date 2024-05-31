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Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена - РИА Новости, 31.05.2024
Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" пригрозило "немедленным и прямым ответом" на обстрелы Йемена со стороны США и Британии по всем "целям"... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:57
2024-05-31T13:57
2024-05-31T14:34
в мире
сша
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аравийское море
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
великобритания
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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" пригрозило "немедленным и прямым ответом" на обстрелы Йемена со стороны США и Британии по всем "целям" этих стран в Красном и Аравийском морях, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхья Сариа в его Telegram-канале."Вооруженные силы Йемена на любую новую агрессию против Йемена будут отвечать прямо и незамедлительно, нацеливаясь на все источники угрозы и все американо-британские вражеские цели в Красном и Аравийском морях", - отметил он.В ночь на пятницу ВВС США и Великобритании нанесли 13 авиаударов по объектам в трех провинциях Йемена, в том числе по гражданским - зданию радиостанции в городе Ходейде и зданию береговой охраны в порту, в результате чего, по последним данным, погибли 16 человек.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена
Хуситы пригрозили США и Британии немедленным и прямым ответом на обстрелы Йемена