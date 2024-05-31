https://ria.ru/20240531/khusity-1949670256.html

Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена

Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена - РИА Новости, 31.05.2024

Хуситы пригрозили США и Британии ответом на обстрелы Йемена

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" пригрозило "немедленным и прямым ответом" на обстрелы Йемена со стороны США и Британии по всем "целям"... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:57

2024-05-31T13:57

2024-05-31T14:34

в мире

сша

йемен

аравийское море

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

великобритания

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ДОХА, 31 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" пригрозило "немедленным и прямым ответом" на обстрелы Йемена со стороны США и Британии по всем "целям" этих стран в Красном и Аравийском морях, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхья Сариа в его Telegram-канале."Вооруженные силы Йемена на любую новую агрессию против Йемена будут отвечать прямо и незамедлительно, нацеливаясь на все источники угрозы и все американо-британские вражеские цели в Красном и Аравийском морях", - отметил он.В ночь на пятницу ВВС США и Великобритании нанесли 13 авиаударов по объектам в трех провинциях Йемена, в том числе по гражданским - зданию радиостанции в городе Ходейде и зданию береговой охраны в порту, в результате чего, по последним данным, погибли 16 человек.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

сша

йемен

аравийское море

великобритания

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в мире, сша, йемен, аравийское море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, великобритания