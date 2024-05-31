https://ria.ru/20240531/khmao-1949685789.html
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона - РИА Новости, 31.05.2024
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона
Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:49
2024-05-31T14:49
2024-05-31T15:02
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает доклады своих заместителей.В четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что покидает пост и переходит на другую работу. Врио главы региона назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук."В воскресенье буду уже в Ханты-Мансийске. Вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, Натальей Владимировной Комаровой встретимся с управленческой командой региона – правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности", – написал он в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что помимо этого проведет первое для себя заседание правительства Югры, заслушает доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего, по ситуации с паводком и лесными пожарами.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html
https://ria.ru/20240530/isakov-1949380952.html
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политика
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона
Врио губернатора ХМАО Кухарук проведет заседание правительства региона 2 июня
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает доклады своих заместителей.
В четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что покидает пост и переходит на другую работу. Врио главы региона назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.
"В воскресенье буду уже в Ханты-Мансийске. Вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, Натальей Владимировной Комаровой встретимся с управленческой командой региона – правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности", – написал он в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что помимо этого проведет первое для себя заседание правительства Югры, заслушает доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего, по ситуации с паводком и лесными пожарами.