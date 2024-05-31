https://ria.ru/20240531/khmao-1949685789.html

Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона

Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона - РИА Новости, 31.05.2024

Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T14:49

2024-05-31T14:49

2024-05-31T15:02

политика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает доклады своих заместителей.В четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что покидает пост и переходит на другую работу. Врио главы региона назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук."В воскресенье буду уже в Ханты-Мансийске. Вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, Натальей Владимировной Комаровой встретимся с управленческой командой региона – правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности", – написал он в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что помимо этого проведет первое для себя заседание правительства Югры, заслушает доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего, по ситуации с паводком и лесными пожарами.

https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html

https://ria.ru/20240530/isakov-1949380952.html

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политика