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Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона - РИА Новости, 31.05.2024
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14:49 31.05.2024 (обновлено: 15:02 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/khmao-1949685789.html
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона - РИА Новости, 31.05.2024
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона
Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:49
2024-05-31T15:02
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает доклады своих заместителей.В четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что покидает пост и переходит на другую работу. Врио главы региона назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук."В воскресенье буду уже в Ханты-Мансийске. Вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, Натальей Владимировной Комаровой встретимся с управленческой командой региона – правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности", – написал он в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что помимо этого проведет первое для себя заседание правительства Югры, заслушает доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего, по ситуации с паводком и лесными пожарами.
https://ria.ru/20240530/kukharuk-1949347165.html
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политика
Политика
Врио губернатора ХМАО проведет первое заседание правительства региона

Врио губернатора ХМАО Кухарук проведет заседание правительства региона 2 июня

© Фото : Администрация Президента РоссииРуслан Кухарук во время встречи с Владимиром Путиным
Руслан Кухарук во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Руслан Кухарук во время встречи с Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук сообщил, что в воскресенье проведет первое заседание правительства региона, где заслушает доклады своих заместителей.
В четверг губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила, что покидает пост и переходит на другую работу. Врио главы региона назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Руслана Кухарука
Вчера, 13:14
"В воскресенье буду уже в Ханты-Мансийске. Вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, Натальей Владимировной Комаровой встретимся с управленческой командой региона – правительством, депутатами, главами, руководителями региональных управлений федеральных структур и представителями общественности", – написал он в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что помимо этого проведет первое для себя заседание правительства Югры, заслушает доклады своих заместителей, глав муниципалитетов по текущей оперативной обстановке, прежде всего, по ситуации с паводком и лесными пожарами.
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Сенатор оценил работу Комаровой на посту губернатора Югры
Вчера, 14:34
 
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