https://ria.ru/20240531/kherson-1949666589.html

Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне

Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 31.05.2024

Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне

Подпольщики организации сопротивления сообщили в Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета ВСУ, с которого велся обстрел центра Херсона. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:48

2024-05-31T13:48

2024-05-31T13:48

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Подпольщики организации сопротивления сообщили в Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета ВСУ, с которого велся обстрел центра Херсона. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Благодаря работе наших людей был выслежен кочующий миномет на пикапе в районе 2 Виноградной. Данное орудие вело огонь по центру Херсона для дискредитации российских войск. Этот расчет был уничтожен по переданным нами координатам", - говорится в сообщении подпольной организации. Кроме того, подпольщики также установили местонахождение пункта управления украинской группы БПЛА в микрорайоне Корабел. "Эту цель также успешно отработали по нашей наводке", - подчеркнули в подполье. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240429/unichtozhenie-1943062105.html

https://ria.ru/20240501/kherson-1943337129.html

херсон

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсон, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность