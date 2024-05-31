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Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/kherson-1949666589.html
Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне
Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 31.05.2024
Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне
Подпольщики организации сопротивления сообщили в Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета ВСУ, с которого велся обстрел центра Херсона. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:48
2024-05-31T13:48
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
днепр (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Подпольщики организации сопротивления сообщили в Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета ВСУ, с которого велся обстрел центра Херсона. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ. "Благодаря работе наших людей был выслежен кочующий миномет на пикапе в районе 2 Виноградной. Данное орудие вело огонь по центру Херсона для дискредитации российских войск. Этот расчет был уничтожен по переданным нами координатам", - говорится в сообщении подпольной организации. Кроме того, подпольщики также установили местонахождение пункта управления украинской группы БПЛА в микрорайоне Корабел. "Эту цель также успешно отработали по нашей наводке", - подчеркнули в подполье. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240429/unichtozhenie-1943062105.html
https://ria.ru/20240501/kherson-1943337129.html
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херсон, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подпольщики заявили об уничтожении кочующего миномета ВСУ в Херсоне

Подпольщики "Русского Херсона" сообщили об уничтожении кочующего миномета ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Подпольщики организации сопротивления сообщили в Telegram-канале об уничтожении кочующего миномета ВСУ, с которого велся обстрел центра Херсона.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на правом берегу Днепра работает подпольное сопротивление из местных жителей "Русский Херсон". Его участники выявляют и передают координаты позиций ВСУ.
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"Благодаря работе наших людей был выслежен кочующий миномет на пикапе в районе 2 Виноградной. Данное орудие вело огонь по центру Херсона для дискредитации российских войск. Этот расчет был уничтожен по переданным нами координатам", - говорится в сообщении подпольной организации.
Кроме того, подпольщики также установили местонахождение пункта управления украинской группы БПЛА в микрорайоне Корабел.
"Эту цель также успешно отработали по нашей наводке", - подчеркнули в подполье.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьДнепр (город)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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