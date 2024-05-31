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Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону
Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в Telegram-канале об ударах по подконтрольному ВСУ городу Херсону. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:56
2024-05-31T12:56
2024-05-31T12:57
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в Telegram-канале об ударах по подконтрольному ВСУ городу Херсону. "Российские войска накрывают огнем Херсон", - написал Прокудин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону
Глава ОВА Прокудин заявил об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в Telegram-канале
об ударах по подконтрольному ВСУ городу Херсону.
"Российские войска накрывают огнем Херсон", - написал Прокудин.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.