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Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 31.05.2024 (обновлено: 12:57 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/kherson-1949639485.html
Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону
Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону - РИА Новости, 31.05.2024
Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в Telegram-канале об ударах по подконтрольному ВСУ городу Херсону. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:56
2024-05-31T12:57
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в Telegram-канале об ударах по подконтрольному ВСУ городу Херсону. "Российские войска накрывают огнем Херсон", - написал Прокудин. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Украинские власти заявили об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону

Глава ОВА Прокудин заявил об ударах по подконтрольному ВСУ Херсону

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в Telegram-канале об ударах по подконтрольному ВСУ городу Херсону.
"Российские войска накрывают огнем Херсон", - написал Прокудин.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская область
 
 
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