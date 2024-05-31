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Такер Карлсон высказался об обвинительном вердикте Трампу - РИА Новости, 31.05.2024
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01:33 31.05.2024 (обновлено: 01:44 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/karlson-1949544560.html
Такер Карлсон высказался об обвинительном вердикте Трампу
Такер Карлсон высказался об обвинительном вердикте Трампу - РИА Новости, 31.05.2024
Такер Карлсон высказался об обвинительном вердикте Трампу
Американский журналист Такер Карлсон назвал обвинительный вердикт присяжных экс-лидеру США и вероятному кандидату в президенты от Республиканской партии... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T01:33
2024-05-31T01:44
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал обвинительный вердикт присяжных экс-лидеру США и вероятному кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу концом американского правосудия, выразив мнение, что тот всё равно победит на предстоящих выборах, "если не будет убит". "Это не остановит Трампа, он победит на выборах, если не будет убит до этого", - написал Карлсон в своем аккаунте в социальной сети Х. Он назвал произошедшее "окончанием жизни самой справедливой системы правосудия в мире". "Любой, кто будет оправдывать этот приговор, - угроза для вас и вашей семьи", - добавил журналист и сторонник Трампа. Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
https://ria.ru/20231201/vybory-1913258339.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, такер карлсон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Такер Карлсон
Такер Карлсон высказался об обвинительном вердикте Трампу

Такер Карлсон назвал вердикт присяжных Трампу концом американского правосудия

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал обвинительный вердикт присяжных экс-лидеру США и вероятному кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу концом американского правосудия, выразив мнение, что тот всё равно победит на предстоящих выборах, "если не будет убит".
"Это не остановит Трампа, он победит на выборах, если не будет убит до этого", - написал Карлсон в своем аккаунте в социальной сети Х.
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Такер Карлсон раскрыл, за кого проголосует на президентских выборах
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Он назвал произошедшее "окончанием жизни самой справедливой системы правосудия в мире".
"Любой, кто будет оправдывать этот приговор, - угроза для вас и вашей семьи", - добавил журналист и сторонник Трампа.
Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
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