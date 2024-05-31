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Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине - РИА Новости, 31.05.2024
Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине
РИА Новости РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:31
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РИА НовостиКАБМИН СЧИТАЕТ, ЧТО ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОЛНОМ ЗАПРЕТЕ ВЕЙПОВ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ОБОРОТА, ТРЕБУЕТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ - БАЗА ГД
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Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот, считают в Кабмине
Кабмин: закон о запрете вейпов может поспособствовать росту нелегального оборота