https://ria.ru/20240531/ipoteka-1949733826.html

В Архангельской области подали 9,5 тысячи заявок на арктическую ипотеку

В Архангельской области подали 9,5 тысячи заявок на арктическую ипотеку - РИА Новости, 31.05.2024

В Архангельской области подали 9,5 тысячи заявок на арктическую ипотеку

Жители Архангельской области подали уже 9,5 тысячи заявок на получение арктической ипотеки, условия которой расширяются с 1 июня, и этот инструмент станет... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:10

2024-05-31T17:10

2024-05-31T17:10

архангельская область

архангельская область

россия

архангельск

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая – РИА Новости. Жители Архангельской области подали уже 9,5 тысячи заявок на получение арктической ипотеки, условия которой расширяются с 1 июня, и этот инструмент станет большим подспорьем для тех, кто хочет закрепиться на родной земле, отметила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева. По мнению Прокопьевой, президент РФ Владимир Путин внимательно подошел к тому, о чем его просили жители, и сегодня эти решения уже воплощаются в жизнь. "Для жителей Архангельской области это огромное подспорье. Уже сейчас от них поступило более 9,5 тысячи заявок, две трети из них уже одобрены, выдано более двух тысяч займов. Мы рассчитываем, что изменение условий арктической ипотеки поможет людям закрепиться на родной земле и привлечь к нам востребованных специалистов из других регионов", – прокомментировала Прокопьева, слова которой приводит пресс-служба собрания депутатов Архангельской области. С 1 июня 2024 года дальневосточную и арктическую ипотеку смогут оформить педагоги и медицинские работники без учета стажа работы. Ранее программой могли воспользоваться специалисты, проработавшие в образовательных и медицинских учреждениях не менее пяти лет. Увеличился и максимальный размер кредита для покупки на вторичном рынке моногородов — до девяти миллионов рублей за жилье более 60 квадратных метров. Также с 1 июня дальневосточная и арктическая ипотека будет доступна участникам специальной военной операции и членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в ходе СВО. В региональном собрании отметили, что поручение о расширении условий арктической ипотеки дано президентом РФ по итогам встречи с семьями Архангельской области в рамках рабочей поездки в регион в декабре 2023 года. Арктическая ипотека выдается по ставке до 2% годовых на срок до 20 лет и действует в территориях, отнесенных к Арктической зоне РФ. В Архангельской области к ним относятся восемь муниципальных образований: Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Новая Земля, Приморский, Пинежский, Лешуконский округа, Онежский район. Стать участниками программы могут молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет, одинокие родители до 36 лет с детьми до 18 лет, участники программы "Дальневосточный или арктический гектар" и другие категории россиян.

https://realty.ria.ru/20231211/stazh-1915137987.html

https://radiosputnik.ru/20231211/putin-1915136175.html

https://realty.ria.ru/20240522/vtb-1947687600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

архангельская область, россия, архангельск, владимир путин