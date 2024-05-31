https://ria.ru/20240531/hunter-1949549416.html

На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER

На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER - РИА Новости, 31.05.2024

На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER

Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов будет впервые продемонстрирован на выставке HeliRussia 2024, сообщили РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T03:06

2024-05-31T03:06

2024-05-31T05:59

безопасность

москва

белоруссия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов будет впервые продемонстрирован на выставке HeliRussia 2024, сообщили РИА Новости организаторы экспозиции.HeliRussia 2024 пройдет в Москве 10-12 июня."На своем стенде компания (КБ "Беспилотные Вертолеты", Белоруссия — Прим. Ред.) представит разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации, в состав которого входят: два беспилотных вертолета, наземная станция управления, станция наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы. В отличие от предшествующей версии, обновленный комплекс предназначен для поиска и уничтожения морских дронов", — говорится в сообщении.Отмечается, что комплекс может быть использован для решения и других задач военного и специального назначения, таких как охрана государственной границы, поражение целей и целеуказание.Разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER способен нести до 200 килограммов боевой нагрузки и оснащен системой вооружения, бортовым комплексом обороны вертолета, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.КБ "Беспилотные Вертолеты" специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и многофункциональных комплексов вертолетного типа, а также тренажеров БЛА и наземных станций управления.За последние пять лет организацией разработана линейка беспилотных вертолетов взлетной массой от 200 до 2500 килограммов. Сейчас у компании находятся в разработке 13 новых проектов.

https://ria.ru/20240210/razrabotki-1926540092.html

https://ria.ru/20240205/sistema-1925389881.html

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безопасность, москва, белоруссия