https://ria.ru/20240531/hunter-1949549416.html
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER - РИА Новости, 31.05.2024
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER
Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов будет впервые продемонстрирован на выставке HeliRussia 2024, сообщили РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T03:06
2024-05-31T03:06
2024-05-31T05:59
безопасность
москва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872584527_0:96:3140:1862_1920x0_80_0_0_cab44c99548dffc97a198956ab6e8850.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов будет впервые продемонстрирован на выставке HeliRussia 2024, сообщили РИА Новости организаторы экспозиции.HeliRussia 2024 пройдет в Москве 10-12 июня."На своем стенде компания (КБ "Беспилотные Вертолеты", Белоруссия — Прим. Ред.) представит разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации, в состав которого входят: два беспилотных вертолета, наземная станция управления, станция наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы. В отличие от предшествующей версии, обновленный комплекс предназначен для поиска и уничтожения морских дронов", — говорится в сообщении.Отмечается, что комплекс может быть использован для решения и других задач военного и специального назначения, таких как охрана государственной границы, поражение целей и целеуказание.Разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER способен нести до 200 килограммов боевой нагрузки и оснащен системой вооружения, бортовым комплексом обороны вертолета, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.КБ "Беспилотные Вертолеты" специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и многофункциональных комплексов вертолетного типа, а также тренажеров БЛА и наземных станций управления.За последние пять лет организацией разработана линейка беспилотных вертолетов взлетной массой от 200 до 2500 килограммов. Сейчас у компании находятся в разработке 13 новых проектов.
https://ria.ru/20240210/razrabotki-1926540092.html
https://ria.ru/20240205/sistema-1925389881.html
москва
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872584527_295:39:2974:2048_1920x0_80_0_0_52cd06ddf770a41bc5d9aa0f94992f57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, белоруссия
Безопасность, Москва, Белоруссия
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER
На HeliRussia 2024 впервые покажут вертолетного "убийцу" морских дронов HUNTER
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов будет впервые продемонстрирован на выставке HeliRussia 2024, сообщили РИА Новости организаторы экспозиции.
HeliRussia 2024 пройдет в Москве
10-12 июня.
"На своем стенде компания (КБ "Беспилотные Вертолеты", Белоруссия
— Прим. Ред.) представит разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации, в состав которого входят: два беспилотных вертолета, наземная станция управления, станция наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы. В отличие от предшествующей версии, обновленный комплекс предназначен для поиска и уничтожения морских дронов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс может быть использован для решения и других задач военного и специального назначения, таких как охрана государственной границы, поражение целей и целеуказание.
Разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER способен нести до 200 килограммов боевой нагрузки и оснащен системой вооружения, бортовым комплексом обороны вертолета, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.
КБ "Беспилотные Вертолеты" специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и многофункциональных комплексов вертолетного типа, а также тренажеров БЛА и наземных станций управления.
За последние пять лет организацией разработана линейка беспилотных вертолетов взлетной массой от 200 до 2500 килограммов. Сейчас у компании находятся в разработке 13 новых проектов.