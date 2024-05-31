Рейтинг@Mail.ru
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 31.05.2024 (обновлено: 05:59 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/hunter-1949549416.html
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER - РИА Новости, 31.05.2024
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER
Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов будет впервые продемонстрирован на выставке HeliRussia 2024, сообщили РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T03:06
2024-05-31T05:59
безопасность
москва
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872584527_0:96:3140:1862_1920x0_80_0_0_cab44c99548dffc97a198956ab6e8850.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов будет впервые продемонстрирован на выставке HeliRussia 2024, сообщили РИА Новости организаторы экспозиции.HeliRussia 2024 пройдет в Москве 10-12 июня."На своем стенде компания (КБ "Беспилотные Вертолеты", Белоруссия — Прим. Ред.) представит разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации, в состав которого входят: два беспилотных вертолета, наземная станция управления, станция наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы. В отличие от предшествующей версии, обновленный комплекс предназначен для поиска и уничтожения морских дронов", — говорится в сообщении.Отмечается, что комплекс может быть использован для решения и других задач военного и специального назначения, таких как охрана государственной границы, поражение целей и целеуказание.Разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER способен нести до 200 килограммов боевой нагрузки и оснащен системой вооружения, бортовым комплексом обороны вертолета, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.КБ "Беспилотные Вертолеты" специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и многофункциональных комплексов вертолетного типа, а также тренажеров БЛА и наземных станций управления.За последние пять лет организацией разработана линейка беспилотных вертолетов взлетной массой от 200 до 2500 килограммов. Сейчас у компании находятся в разработке 13 новых проектов.
https://ria.ru/20240210/razrabotki-1926540092.html
https://ria.ru/20240205/sistema-1925389881.html
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872584527_295:39:2974:2048_1920x0_80_0_0_52cd06ddf770a41bc5d9aa0f94992f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, белоруссия
Безопасность, Москва, Белоруссия
На HeliRussia 2024 покажут "убийцу" морских дронов HUNTER

На HeliRussia 2024 впервые покажут вертолетного "убийцу" морских дронов HUNTER

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРазведывательно-ударный беспилотный комплекс "Hunter" белорусского производства на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске
Разведывательно-ударный беспилотный комплекс Hunter белорусского производства на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Hunter" белорусского производства на 11-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023 в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации для уничтожения морских дронов будет впервые продемонстрирован на выставке HeliRussia 2024, сообщили РИА Новости организаторы экспозиции.
HeliRussia 2024 пройдет в Москве 10-12 июня.
"На своем стенде компания (КБ "Беспилотные Вертолеты", Белоруссия — Прим. Ред.) представит разведывательно-ударный комплекс HUNTER в новой модификации, в состав которого входят: два беспилотных вертолета, наземная станция управления, станция наземного обеспечения полетов и две транспортные платформы. В отличие от предшествующей версии, обновленный комплекс предназначен для поиска и уничтожения морских дронов", — говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Минобороны: разработки ZALA позволят объединить все БПЛА в единую систему
10 февраля, 08:21
Отмечается, что комплекс может быть использован для решения и других задач военного и специального назначения, таких как охрана государственной границы, поражение целей и целеуказание.
Разведывательно-ударный беспилотный вертолет HUNTER способен нести до 200 килограммов боевой нагрузки и оснащен системой вооружения, бортовым комплексом обороны вертолета, навигационным оборудованием и оптико-электронной системой.
КБ "Беспилотные Вертолеты" специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и многофункциональных комплексов вертолетного типа, а также тренажеров БЛА и наземных станций управления.
За последние пять лет организацией разработана линейка беспилотных вертолетов взлетной массой от 200 до 2500 килограммов. Сейчас у компании находятся в разработке 13 новых проектов.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства
5 февраля, 04:05
 
БезопасностьМоскваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала