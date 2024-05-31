https://ria.ru/20240531/gur-1949715292.html

Спецназовец ГУР Украины отказался сражаться и сдался в плен у Волчанска

Спецназовец ГУР Украины отказался сражаться и сдался в плен у Волчанска - РИА Новости, 31.05.2024

Спецназовец ГУР Украины отказался сражаться и сдался в плен у Волчанска

На Волчанском направлении взяли в плен спецназовца Александра с позывным Солнышко из батальона ГУР, он испугался и сдался в плен, передает RT. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:13

2024-05-31T16:13

2024-05-31T16:30

в мире

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Волчанском направлении взяли в плен спецназовца Александра с позывным Солнышко из батальона ГУР, он испугался и сдался в плен, передает RT."Начали обстрел, закидывали гранатами и сдался в плен", — признался он.Александр рассказал, что сопротивления не оказывал, так как испугался сражаться с российской армией. Солнышко отметил, что проходил обучение у британского инструктора для проведения диверсионных и штурмовых операций.Во время штурма его подразделение пыталось связаться с командованием, но ответа не последовало. Это разочаровало украинского солдата, передает издание.Александр сдался вместе с другими военными, испугавшимися вступить в бой.В течение прошедшей недели в плены российским войскам в зоне спецоперации сдались 45 украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20240526/evakuatsiya-1948392454.html

https://ria.ru/20240524/voennyy-1948134660.html

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