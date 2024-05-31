https://ria.ru/20240531/gunko-1949555672.html

Власти Израиля проигнорировали запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько

Власти Израиля проигнорировали запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько - РИА Новости, 31.05.2024

Власти Израиля проигнорировали запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько

Власти Израиля оставили без ответа запросы Израильского антифашистского движения с призывом потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T05:40

2024-05-31T05:40

2024-05-31T06:22

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Власти Израиля оставили без ответа запросы Израильского антифашистского движения с призывом потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому ранее аплодировал парламент в Оттаве, или же хотя бы публично осудить этот инцидент, сообщил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров. "Руководство нашего движения было возмущено, когда канадский парламент приветствовал фашиста Гунько аплодисментами. В связи с этим мы направили письмо послу Израиля в Канаде, в котором выразили свое недовольство и возмущение. Движение потребовало призвать к ответственности парламент Канады и предать фашиста Гунько справедливому суду в государстве Израиль, как это бывало в прошлые времена. Мы также направили письма в парламент Израиля и в офис президента Ицхака Герцога, но никаких ответов, ни позитивных, ни негативных, мы не получили", - рассказал Трапиров. Председатель антифашистского движения предположил, что письма могли и не дойти до адресатов, но отметил и "позитивные результаты этой истории", которые заключаются в том, что "общественность всего еврейского мира проснулась", а спикер нижней палаты парламента Канады Энтони Рота, который взял на себя вину за приглашение Гунько, ушел в отставку. В канадский парламент 22 сентября 2023 года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. Ранее в мае генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил РИА Новости, что отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Гунько является обелением преступлений нацистов на государственном уровне. По его словам, Канада не только отказалась выдать Гунько России, но и не желает оказывать РФ правовую помощь по этому уголовному делу. Краснов отметил, что еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура РФ направила в министерство юстиции Канады запрос о выдаче Гунько, которому предъявлено обвинение по статье 357 УК РФ (геноцид). Ему инкриминируется убийство не менее 500 мирных граждан с 23 по 28 февраля 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР, в том числе евреев и поляков.

https://ria.ru/20240529/nagrada-1949036525.html

https://ria.ru/20240411/veteran-1939237447.html

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в мире, россия, канада, львовская область, игорь краснов, ицхак герцог, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф