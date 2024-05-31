Рейтинг@Mail.ru
Власти Израиля проигнорировали запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 31.05.2024 (обновлено: 06:22 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/gunko-1949555672.html
Власти Израиля проигнорировали запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько
Власти Израиля проигнорировали запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько - РИА Новости, 31.05.2024
Власти Израиля проигнорировали запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько
Власти Израиля оставили без ответа запросы Израильского антифашистского движения с призывом потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:40
2024-05-31T06:22
в мире
россия
канада
львовская область
игорь краснов
ицхак герцог
владимир зеленский
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Власти Израиля оставили без ответа запросы Израильского антифашистского движения с призывом потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому ранее аплодировал парламент в Оттаве, или же хотя бы публично осудить этот инцидент, сообщил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров. "Руководство нашего движения было возмущено, когда канадский парламент приветствовал фашиста Гунько аплодисментами. В связи с этим мы направили письмо послу Израиля в Канаде, в котором выразили свое недовольство и возмущение. Движение потребовало призвать к ответственности парламент Канады и предать фашиста Гунько справедливому суду в государстве Израиль, как это бывало в прошлые времена. Мы также направили письма в парламент Израиля и в офис президента Ицхака Герцога, но никаких ответов, ни позитивных, ни негативных, мы не получили", - рассказал Трапиров. Председатель антифашистского движения предположил, что письма могли и не дойти до адресатов, но отметил и "позитивные результаты этой истории", которые заключаются в том, что "общественность всего еврейского мира проснулась", а спикер нижней палаты парламента Канады Энтони Рота, который взял на себя вину за приглашение Гунько, ушел в отставку. В канадский парламент 22 сентября 2023 года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца. Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ. Ранее в мае генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил РИА Новости, что отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Гунько является обелением преступлений нацистов на государственном уровне. По его словам, Канада не только отказалась выдать Гунько России, но и не желает оказывать РФ правовую помощь по этому уголовному делу. Краснов отметил, что еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура РФ направила в министерство юстиции Канады запрос о выдаче Гунько, которому предъявлено обвинение по статье 357 УК РФ (геноцид). Ему инкриминируется убийство не менее 500 мирных граждан с 23 по 28 февраля 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР, в том числе евреев и поляков.
https://ria.ru/20240529/nagrada-1949036525.html
https://ria.ru/20240411/veteran-1939237447.html
россия
канада
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_466:0:2066:1200_1920x0_80_0_0_5f2ec7e75aff34724796573f70b61fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, канада, львовская область, игорь краснов, ицхак герцог, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Канада, Львовская область, Игорь Краснов, Ицхак Герцог, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ
Власти Израиля проигнорировали запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько

Власти Израиля оставили без ответа запрос антифашистов по делу эсэсовца Гунько

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мая - РИА Новости. Власти Израиля оставили без ответа запросы Израильского антифашистского движения с призывом потребовать от Канады выдать бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунку), которому ранее аплодировал парламент в Оттаве, или же хотя бы публично осудить этот инцидент, сообщил РИА Новости председатель движения Дмитрий Трапиров.
"Руководство нашего движения было возмущено, когда канадский парламент приветствовал фашиста Гунько аплодисментами. В связи с этим мы направили письмо послу Израиля в Канаде, в котором выразили свое недовольство и возмущение. Движение потребовало призвать к ответственности парламент Канады и предать фашиста Гунько справедливому суду в государстве Израиль, как это бывало в прошлые времена. Мы также направили письма в парламент Израиля и в офис президента Ицхака Герцога, но никаких ответов, ни позитивных, ни негативных, мы не получили", - рассказал Трапиров.
Принц Чарльз получает почетную степень от Питера Саварина
СМИ: Карл III получал награду из рук члена дивизии СС "Галичина"
29 мая, 04:26
Председатель антифашистского движения предположил, что письма могли и не дойти до адресатов, но отметил и "позитивные результаты этой истории", которые заключаются в том, что "общественность всего еврейского мира проснулась", а спикер нижней палаты парламента Канады Энтони Рота, который взял на себя вину за приглашение Гунько, ушел в отставку.
В канадский парламент 22 сентября 2023 года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца.
Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Канады запрос о выдаче Гунько. Но власти Канады отказали России в его выдаче, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее в мае генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил РИА Новости, что отказ властей Канады выдать России обвиняемого в геноциде мирных граждан эсэсовца Гунько является обелением преступлений нацистов на государственном уровне. По его словам, Канада не только отказалась выдать Гунько России, но и не желает оказывать РФ правовую помощь по этому уголовному делу. Краснов отметил, что еще 5 декабря 2023 года Генпрокуратура РФ направила в министерство юстиции Канады запрос о выдаче Гунько, которому предъявлено обвинение по статье 357 УК РФ (геноцид). Ему инкриминируется убийство не менее 500 мирных граждан с 23 по 28 февраля 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР, в том числе евреев и поляков.
Роман Шухевич. Село Будераж, 1943 год - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Херсонский ветеран назвал Бандеру и Шухевича бандитами и фашистами
11 апреля, 05:21
 
В миреРоссияКанадаЛьвовская областьИгорь КрасновИцхак ГерцогВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала