https://ria.ru/20240531/gumpomosch-1949664135.html

Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ

Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ - РИА Новости, 31.05.2024

Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ

Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА и маскировочные сети, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T13:37

2024-05-31T13:37

2024-05-31T14:00

надежные люди

алексей смирнов (политик)

общероссийский народный фронт

курская область

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ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА и маскировочные сети, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Вместе с Народным фронтом передали квадрокоптеры, FPV-дроны, маскировочные сети и комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА, которые помогут нашим бойцам при выполнении задач", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Вместе с оборудованием солдатам передали письма от школьников со словами поддержки и икону преподобного Серафима Саровского в качестве оберега. "В свой день рождения попросил коллег и друзей вместо подарков сделать пожертвование в фонд проекта "Народный фронт. Все для Победы!". Часть техники закуплена на собранные средства. Также бойцам передано необходимое оборудование, приобретённое за мои личные средства. Благодарю всех, кто откликнулся на эту инициативу", — добавил Смирнов.

https://ria.ru/20240120/volontery-1922501458.html

курская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

алексей смирнов (политик) , общероссийский народный фронт, курская область