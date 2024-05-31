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Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ - РИА Новости, 31.05.2024
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13:37 31.05.2024 (обновлено: 14:00 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/gumpomosch-1949664135.html
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ - РИА Новости, 31.05.2024
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА и маскировочные сети, сообщил врио губернатора Алексей... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T13:37
2024-05-31T14:00
надежные люди
алексей смирнов (политик)
общероссийский народный фронт
курская область
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ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА и маскировочные сети, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Вместе с Народным фронтом передали квадрокоптеры, FPV-дроны, маскировочные сети и комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА, которые помогут нашим бойцам при выполнении задач", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале. Вместе с оборудованием солдатам передали письма от школьников со словами поддержки и икону преподобного Серафима Саровского в качестве оберега. "В свой день рождения попросил коллег и друзей вместо подарков сделать пожертвование в фонд проекта "Народный фронт. Все для Победы!". Часть техники закуплена на собранные средства. Также бойцам передано необходимое оборудование, приобретённое за мои личные средства. Благодарю всех, кто откликнулся на эту инициативу", — добавил Смирнов.
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алексей смирнов (политик) , общероссийский народный фронт, курская область
Надежные люди, Алексей Смирнов (политик) , Общероссийский народный фронт, Курская область

Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramКурские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА и маскировочные сети, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Вместе с Народным фронтом передали квадрокоптеры, FPV-дроны, маскировочные сети и комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА, которые помогут нашим бойцам при выполнении задач", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
© Фото : Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской областиКурские власти передали в зону СВО квадрокоптеры и FPV-дроны
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры и FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры и FPV-дроны
Вместе с оборудованием солдатам передали письма от школьников со словами поддержки и икону преподобного Серафима Саровского в качестве оберега.
«
"В свой день рождения попросил коллег и друзей вместо подарков сделать пожертвование в фонд проекта "Народный фронт. Все для Победы!". Часть техники закуплена на собранные средства. Также бойцам передано необходимое оборудование, приобретённое за мои личные средства. Благодарю всех, кто откликнулся на эту инициативу", — добавил Смирнов.
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Надежные людиАлексей Смирнов (политик)Общероссийский народный фронтКурская область
 
 
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