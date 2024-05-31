Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ
© Фото : Алексей Смирнов/TelegramКурские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны и средства РЭБ
ВОРОНЕЖ, 31 мая — РИА Новости. Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры, FPV-дроны комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА и маскировочные сети, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"Вместе с Народным фронтом передали квадрокоптеры, FPV-дроны, маскировочные сети и комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА, которые помогут нашим бойцам при выполнении задач", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
© Фото : Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской областиКурские власти передали в зону СВО квадрокоптеры и FPV-дроны
Курские власти передали в зону СВО квадрокоптеры и FPV-дроны
Вместе с оборудованием солдатам передали письма от школьников со словами поддержки и икону преподобного Серафима Саровского в качестве оберега.
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"В свой день рождения попросил коллег и друзей вместо подарков сделать пожертвование в фонд проекта "Народный фронт. Все для Победы!". Часть техники закуплена на собранные средства. Также бойцам передано необходимое оборудование, приобретённое за мои личные средства. Благодарю всех, кто откликнулся на эту инициативу", — добавил Смирнов.