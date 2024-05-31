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В кафе в центре Москвы взорвался газовый баллон, есть пострадавший
В кафе в центре Москвы взорвался газовый баллон, есть пострадавший - РИА Новости, 31.05.2024
В кафе в центре Москвы взорвался газовый баллон, есть пострадавший
Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы, небольшое возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:30
2024-05-31T16:30
2024-05-31T16:59
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы, небольшое возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Поступила заявка о взрыве газового баллона на крыше кафе по адресу: улица Сретенка, дом 22/1", - сказал собеседник агентства.По его словам, возникшее локальное возгорание удалось потушить до прибытия пожарных подразделений. Предварительно, пострадал один человек, его осматривают медики.
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происшествия, москва
В кафе в центре Москвы взорвался газовый баллон, есть пострадавший
Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Один человек пострадал при взрыве газового баллона на крыше кафе в центре Москвы, небольшое возгорание удалось оперативно ликвидировать, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Поступила заявка о взрыве газового баллона на крыше кафе по адресу: улица Сретенка, дом 22/1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возникшее локальное возгорание удалось потушить до прибытия пожарных подразделений. Предварительно, пострадал один человек, его осматривают медики.