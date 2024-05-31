Источник: убитая военными в ЛНР девушка служила в ВСУ гранатометчицей
Похищенная и убитая в 2023 году в ЛНР девушка служила в ВСУ гранатометчицей
© Фото : страница Валентины Давроновой в соцсетиВалентина Давронова
© Фото : страница Валентины Давроновой в соцсети
Валентина Давронова. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Похищенная и убитая в 2023 году российскими военнослужащими в Луганской Народной Республике Валентина Давронова была гранатометчицей ВСУ и служила до 2022 года в 53-й механизированной бригаде ВСУ, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону ранее назначил на 5 июня первое слушание по уголовному делу в отношении двух российских военнослужащих, обвиняемых в похищении и убийстве девушки в ЛНР в 2023 году. По данным источника РИА Новости, обвиняемые с другими военнослужащими отдыхали в кафе в ЛНР, где между фигурантом и девушкой, с которой у него ранее была интимная связь, возник конфликт. Предположительно, чтобы девушка не рассказала ничего его жене, он похитил ее и привез в пункт временной дислокации. Давронову завели в солдатскую баню, где порядка 20 раз ударили ножом. По словам источника, чтобы скрыть преступление, обвиняемые ночью вывезли тело девушки за пределы пункта временной дислокации и взорвали поблизости гранату.
"Убитая служила в ВСУ как минимум с 2018 и до 2022 года, часть времени в 53-й отдельной механизированной бригаде на должности стрелок — помощник гранатометчика", — сообщил собеседник агентства.
В ВСУ Давронову зачислили 28 апреля 2018 года, она служила в украинской армии по апрель 2021 года, после небольшого перерыва, в конце июля 2021 года она опять заключила контракт и поступила на военную службу в 53-ю отдельную мехбригаду ВСУ на должность стрелка — помощника гранатометчика воинской части А0536.
В соцсетях есть информация, что Давронова сдалась в плен в 2022 году.
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