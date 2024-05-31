https://ria.ru/20240531/ges-1949580583.html

Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде

Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.05.2024

Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде

Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, объем долговых обязательств определит международный трибунал, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:11

2024-05-31T10:11

2024-05-31T10:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, объем долговых обязательств определит международный трибунал, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Удар ВСУ по Каховской ГЭС – это удар не только и не столько по инфраструктуре, сколько по нашему историческому коду. Идеологический удар. Сама история заставит Украину заплатить по счетам. А объем долговых обязательств перед российскими гражданами и государством должен определить международный трибунал", - сказал Кастюкевич агентству. По его мнению, наряду с Украиной, в разрушениях, которые приносили и приносят на российские территории иностранные ракеты и вооружение, виновны западные страны и альянсы, поддерживающие киевский режим. "В эту сумму должен войти не только ущерб, нанесенный Херсонской области, это и разрушенная ГЭС, жилые дома и постройки, компенсации жителям, но и других регионов страны: Донецкой и Луганской (Народных) Республик, Запорожской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и других территорий, пострадавших в результате террористических атак фашистов", - сказал сенатор. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html

https://ria.ru/20240430/evakuatsiya-1943193787.html

россия

украина

херсонская область

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россия, украина, херсонская область , игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс