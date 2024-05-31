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Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/ges-1949580583.html
Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде
Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде - РИА Новости, 31.05.2024
Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде
Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, объем долговых обязательств определит международный трибунал, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:11
2024-05-31T10:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, объем долговых обязательств определит международный трибунал, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Удар ВСУ по Каховской ГЭС – это удар не только и не столько по инфраструктуре, сколько по нашему историческому коду. Идеологический удар. Сама история заставит Украину заплатить по счетам. А объем долговых обязательств перед российскими гражданами и государством должен определить международный трибунал", - сказал Кастюкевич агентству. По его мнению, наряду с Украиной, в разрушениях, которые приносили и приносят на российские территории иностранные ракеты и вооружение, виновны западные страны и альянсы, поддерживающие киевский режим. "В эту сумму должен войти не только ущерб, нанесенный Херсонской области, это и разрушенная ГЭС, жилые дома и постройки, компенсации жителям, но и других регионов страны: Донецкой и Луганской (Народных) Республик, Запорожской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и других территорий, пострадавших в результате террористических атак фашистов", - сказал сенатор. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240519/kastyukevich-1946976050.html
https://ria.ru/20240430/evakuatsiya-1943193787.html
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россия, украина, херсонская область , игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины, Разрушение Каховской ГЭС
Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, заявили в Совфеде

Сенатор Кастюкевич: Украина заплатит по счетам за разрушение Каховской ГЭС

© РИА НовостиМесто разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
© РИА Новости
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС, объем долговых обязательств определит международный трибунал, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
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Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
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"Удар ВСУ по Каховской ГЭС – это удар не только и не столько по инфраструктуре, сколько по нашему историческому коду. Идеологический удар. Сама история заставит Украину заплатить по счетам. А объем долговых обязательств перед российскими гражданами и государством должен определить международный трибунал", - сказал Кастюкевич агентству.
По его мнению, наряду с Украиной, в разрушениях, которые приносили и приносят на российские территории иностранные ракеты и вооружение, виновны западные страны и альянсы, поддерживающие киевский режим.
«
"В эту сумму должен войти не только ущерб, нанесенный Херсонской области, это и разрушенная ГЭС, жилые дома и постройки, компенсации жителям, но и других регионов страны: Донецкой и Луганской (Народных) Республик, Запорожской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и других территорий, пострадавших в результате террористических атак фашистов", - сказал сенатор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьИгорь КастюкевичВооруженные силы УкраиныРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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