https://ria.ru/20240531/germaniya-1949695345.html

В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма

В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма - РИА Новости, 31.05.2024

В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма

В немецком городе Мангейме неизвестный напал и нанес несколько ударов ножом известному критику исламизма Михаэлю Штюрценбергеру и одному из присутствовавших на... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:19

2024-05-31T15:19

2024-05-31T16:10

в мире

мангейм

германия

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. В немецком городе Мангейме неизвестный напал и нанес несколько ударов ножом известному критику исламизма Михаэлю Штюрценбергеру и одному из присутствовавших на месте происшествия полицейскому, после чего был застрелен вторым правоохранителем, атаку подтверждает полиция и близкое к пострадавшему правопопулистское движение. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный с ножом нападает на другого мужчину, затем наносит удар в спину правоохранителя, после чего в нападавшего выстрелил второй полицейский. По данным депутата от правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх, прокомментировавшей видео с инцидентом на своей странице в соцсети X, жертва нападения - критик исламского фундаментализма Михаэль Штюрценбергер. Также атаку подтверждает правое движения Pax Europa, проводившее акцию на месте происшествия - одной из площадей города Мангейм, где Штюрценбергер намеревался выступить с речью. Как сообщается на портале полиции Мангейма, атака произошла в 11.30 по местному времени. О степени ранений и о возможных погибших не сообщается. К месту событий был направлен вертолет службы спасения.

https://ria.ru/20240127/protest-1923904792.html

мангейм

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в мире, мангейм, германия