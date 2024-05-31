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В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма
В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма - РИА Новости, 31.05.2024
В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма
В немецком городе Мангейме неизвестный напал и нанес несколько ударов ножом известному критику исламизма Михаэлю Штюрценбергеру и одному из присутствовавших на... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:19
2024-05-31T15:19
2024-05-31T16:10
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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. В немецком городе Мангейме неизвестный напал и нанес несколько ударов ножом известному критику исламизма Михаэлю Штюрценбергеру и одному из присутствовавших на месте происшествия полицейскому, после чего был застрелен вторым правоохранителем, атаку подтверждает полиция и близкое к пострадавшему правопопулистское движение. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный с ножом нападает на другого мужчину, затем наносит удар в спину правоохранителя, после чего в нападавшего выстрелил второй полицейский. По данным депутата от правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх, прокомментировавшей видео с инцидентом на своей странице в соцсети X, жертва нападения - критик исламского фундаментализма Михаэль Штюрценбергер. Также атаку подтверждает правое движения Pax Europa, проводившее акцию на месте происшествия - одной из площадей города Мангейм, где Штюрценбергер намеревался выступить с речью. Как сообщается на портале полиции Мангейма, атака произошла в 11.30 по местному времени. О степени ранений и о возможных погибших не сообщается. К месту событий был направлен вертолет службы спасения.
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в мире, мангейм, германия
В мире, Мангейм, Германия
В Германии полиция застрелила мужчину, ударившего ножом критика исламизма
В Мангейме неизвестный напал и нанес несколько ударов ножом критику исламизма
БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. В немецком городе Мангейме неизвестный напал и нанес несколько ударов ножом известному критику исламизма Михаэлю Штюрценбергеру и одному из присутствовавших на месте происшествия полицейскому, после чего был застрелен вторым правоохранителем, атаку подтверждает полиция и близкое к пострадавшему правопопулистское движение.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой неизвестный с ножом нападает на другого мужчину, затем наносит удар в спину правоохранителя, после чего в нападавшего выстрелил второй полицейский.
По данным депутата от правой партии "Альтернатива для Германии" Беатрис фон Шторх, прокомментировавшей видео с инцидентом на своей странице в соцсети X, жертва нападения - критик исламского фундаментализма Михаэль Штюрценбергер.
Также атаку подтверждает правое движения Pax Europa, проводившее акцию на месте происшествия - одной из площадей города Мангейм, где Штюрценбергер намеревался выступить с речью.
Как сообщается на портале полиции Мангейма, атака произошла в 11.30 по местному времени. О степени ранений и о возможных погибших не сообщается. К месту событий был направлен вертолет службы спасения.