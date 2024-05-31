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"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева
"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева - РИА Новости, 31.05.2024
"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева
Видеороликам, посвященным оборонительным сооружениям вокруг Киева, а также высказываниям Владимира Зеленского о защите города верить нельзя, заявил генерал ВСУ... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T20:10
2024-05-31T20:10
2024-05-31T20:36
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Видеороликам, посвященным оборонительным сооружениям вокруг Киева, а также высказываниям Владимира Зеленского о защите города верить нельзя, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Что касается мощных видео, мы такие же мощные видео смотрели и по Харькову, и слышали заявления Зеленского, что все будет хорошо, поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами", — призвал он.Генерал добавил, что Зеленский озвучивает лишь то, что ему пишут спичрайтеры, так как он сам очень далек от понимания военной сферы.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.
https://ria.ru/20240531/svo-1949745606.html
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"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева
Генерал Кривонос: заявлениям Зеленского про оборону Киева верить нельзя