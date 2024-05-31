https://ria.ru/20240531/general-1949783072.html

"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева

"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева - РИА Новости, 31.05.2024

"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева

Видеороликам, посвященным оборонительным сооружениям вокруг Киева, а также высказываниям Владимира Зеленского о защите города верить нельзя, заявил генерал ВСУ... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T20:10

2024-05-31T20:10

2024-05-31T20:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

сергей кривонос

россия

харьков

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_24c0468ded8497e55cbf7ee927ba64b0.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Видеороликам, посвященным оборонительным сооружениям вокруг Киева, а также высказываниям Владимира Зеленского о защите города верить нельзя, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей"."Что касается мощных видео, мы такие же мощные видео смотрели и по Харькову, и слышали заявления Зеленского, что все будет хорошо, поэтому не верьте надписям на стенах и заборах, а смотрите, что за заборами", — призвал он.Генерал добавил, что Зеленский озвучивает лишь то, что ему пишут спичрайтеры, так как он сам очень далек от понимания военной сферы.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.

https://ria.ru/20240531/svo-1949745606.html

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949686734.html

украина

киев

россия

харьков

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сергей кривонос, россия, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир зеленский