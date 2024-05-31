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Во Владивостоке заметили генерала НАТО - РИА Новости, 31.05.2024
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05:50 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/general-1949555883.html
Во Владивостоке заметили генерала НАТО
Во Владивостоке заметили генерала НАТО - РИА Новости, 31.05.2024
Во Владивостоке заметили генерала НАТО
Во Владивосток прибыл атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар, сообщает региональный телеканал ОТВ. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:50
2024-05-31T05:50
владивосток
франция
германия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Во Владивосток прибыл атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар, сообщает региональный телеканал ОТВ.Как утверждается в сюжете, во Владивосток генерал приехал вместе с дипломатами из Германии, Швейцарии и Франции, вместе они посетили генконсульство Японии. Вопросы журналистов о целях визита дипломаты проигнорировали.До этого, как отмечает ОТВ, Маллара заметили в Хабаровске.Согласно данным с портала департамента государственного протокола МИД России, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики.По информации из открытых источников, ранее Маллар занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Франции на Украине.
https://ria.ru/20240530/polsha-1949356270.html
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владивосток, франция, германия
Владивосток, Франция, Германия
Во Владивостоке заметили генерала НАТО

ОТВ: во Владивосток приехал военный атташе посольства Франции генерал Маллар

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Во Владивосток прибыл атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар, сообщает региональный телеканал ОТВ.
Как утверждается в сюжете, во Владивосток генерал приехал вместе с дипломатами из Германии, Швейцарии и Франции, вместе они посетили генконсульство Японии. Вопросы журналистов о целях визита дипломаты проигнорировали.
До этого, как отмечает ОТВ, Маллара заметили в Хабаровске.
Согласно данным с портала департамента государственного протокола МИД России, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики.
По информации из открытых источников, ранее Маллар занимал должность атташе по вопросам обороны при посольстве Франции на Украине.
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Вчера, 13:33
 
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