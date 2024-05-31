Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам
Ганчев: ВС России выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЧлен экипажа танка Т-72 группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации
Член экипажа танка Т-72 группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив только за май около 300 квадратных километров территории на севере Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, украинские войска подтягивают в Харьковскую область резервы, западное вооружение, но не имеют там никаких реальных успехов, и та информация, которую противник распространяет в своем медиа-пространстве, что "у них подготовлен "кулак", они контратакуют, побеждают, чуть ли уже не Белгород берут в кольцо", не соответствует действительности.
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"На самом деле картина проста. Наш фронт выровнялся по Волчанскому и Харьковскому районам. В течение мая на северных территориях Харьковской области наши войска уже имеют определенные успехи. Окончательно освобождены, уже очищены от нацистов 13 населенных пунктов — примерно около 300 квадратных километров площади", — сказал Ганчев.
Кроме того, отметил он, благодаря наступлению на севере Харьковской области ВС России достигли успеха и на Купянском направлении, освободив там пять населенных пунктов. Ганчев назвал такое продвижение достаточно быстрым.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.