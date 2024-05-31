https://ria.ru/20240531/ganchev-1949556677.html

Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - РИА Новости, 31.05.2024

Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив только за май около 300 квадратных километров территории на севере... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T06:02

2024-05-31T06:02

2024-05-31T10:38

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

белгород

в мире

вооруженные силы рф

волчанск

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив только за май около 300 квадратных километров территории на севере Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.По его словам, украинские войска подтягивают в Харьковскую область резервы, западное вооружение, но не имеют там никаких реальных успехов, и та информация, которую противник распространяет в своем медиа-пространстве, что "у них подготовлен "кулак", они контратакуют, побеждают, чуть ли уже не Белгород берут в кольцо", не соответствует действительности."На самом деле картина проста. Наш фронт выровнялся по Волчанскому и Харьковскому районам. В течение мая на северных территориях Харьковской области наши войска уже имеют определенные успехи. Окончательно освобождены, уже очищены от нацистов 13 населенных пунктов — примерно около 300 квадратных километров площади", — сказал Ганчев.Кроме того, отметил он, благодаря наступлению на севере Харьковской области ВС России достигли успеха и на Купянском направлении, освободив там пять населенных пунктов. Ганчев назвал такое продвижение достаточно быстрым.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.

https://ria.ru/20240531/ganchev-1949552674.html

https://ria.ru/20240528/granaty-1948916345.html

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харьковская область, виталий ганчев, белгород, в мире, вооруженные силы рф, волчанск