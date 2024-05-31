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Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 31.05.2024 (обновлено: 10:38 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ganchev-1949556677.html
Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам
Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - РИА Новости, 31.05.2024
Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам
Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив только за май около 300 квадратных километров территории на севере... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:02
2024-05-31T10:38
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
белгород
в мире
вооруженные силы рф
волчанск
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив только за май около 300 квадратных километров территории на севере Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.По его словам, украинские войска подтягивают в Харьковскую область резервы, западное вооружение, но не имеют там никаких реальных успехов, и та информация, которую противник распространяет в своем медиа-пространстве, что "у них подготовлен "кулак", они контратакуют, побеждают, чуть ли уже не Белгород берут в кольцо", не соответствует действительности.&quot;На самом деле картина проста. Наш фронт выровнялся по Волчанскому и Харьковскому районам. В течение мая на северных территориях Харьковской области наши войска уже имеют определенные успехи. Окончательно освобождены, уже очищены от нацистов 13 населенных пунктов — примерно около 300 квадратных километров площади&quot;, — сказал Ганчев.Кроме того, отметил он, благодаря наступлению на севере Харьковской области ВС России достигли успеха и на Купянском направлении, освободив там пять населенных пунктов. Ганчев назвал такое продвижение достаточно быстрым.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
https://ria.ru/20240531/ganchev-1949552674.html
https://ria.ru/20240528/granaty-1948916345.html
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харьковская область, виталий ганчев, белгород, в мире, вооруженные силы рф, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Белгород, В мире, Вооруженные силы РФ, Волчанск
Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

Ганчев: ВС России выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЧлен экипажа танка Т-72 группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации
Член экипажа танка Т-72 группировки войск Центр в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Член экипажа танка Т-72 группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские войска выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, освободив только за май около 300 квадратных километров территории на севере Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
По его словам, украинские войска подтягивают в Харьковскую область резервы, западное вооружение, но не имеют там никаких реальных успехов, и та информация, которую противник распространяет в своем медиа-пространстве, что "у них подготовлен "кулак", они контратакуют, побеждают, чуть ли уже не Белгород берут в кольцо", не соответствует действительности.
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«

"На самом деле картина проста. Наш фронт выровнялся по Волчанскому и Харьковскому районам. В течение мая на северных территориях Харьковской области наши войска уже имеют определенные успехи. Окончательно освобождены, уже очищены от нацистов 13 населенных пунктов — примерно около 300 квадратных километров площади", — сказал Ганчев.

Кроме того, отметил он, благодаря наступлению на севере Харьковской области ВС России достигли успеха и на Купянском направлении, освободив там пять населенных пунктов. Ганчев назвал такое продвижение достаточно быстрым.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевБелгородВ миреВооруженные силы РФВолчанск
 
 
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