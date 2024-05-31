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ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова
ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова - РИА Новости, 31.05.2024
ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова
Российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T04:21
2024-05-31T04:21
2024-05-31T05:02
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские войска, заняв стратегические высоты рядом с Липцами, получили возможность держать под огневым контролем прилегающую к Харькову линию обороны ВСУ и пути их снабжения, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населенным пунктом Липцы дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову, и контролировать все пути снабжения", — сказал Ганчев, отметив, что там пролегает трасса, ведущая в Белгородскую область.Минобороны ранее сообщало, что подразделения группировки войск "Север" "нанесли поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Вильча, Нескучное и Малая Даниловка Харьковской области", а также отразили четыре контратаки.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
https://ria.ru/20240521/liptsy-1947366090.html
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ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова
Ганчев: ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова