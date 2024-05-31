https://ria.ru/20240531/fsb-1949616183.html
В Воронежской области осудили россиянина за убийство таксиста и госизмену
В Воронежской области осудили россиянина за убийство таксиста и госизмену - РИА Новости, 31.05.2024
В Воронежской области осудили россиянина за убийство таксиста и госизмену
Россиянин, пытавшийся перебраться на Украину, чтобы воевать против ВС РФ, и убивший таксиста у границы, осужден на срок свыше 24 лет, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:47
2024-05-31T11:47
2024-05-31T11:48
россия
украина
воронежская область
александр александрович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воронежский областной суд
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянин, пытавшийся перебраться на Украину, чтобы воевать против ВС РФ, и убивший таксиста у границы, осужден на срок свыше 24 лет, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Воронежского областного суда в отношении гражданина РФ Шевченко Александра Александровича, 1997 года рождения, приговорённого к 24 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") УК России", - говорится в сообщении. Установлено, что Шевченко попытался пересечь границу в Воронежской области "для вступления в состав украинской террористической организации в целях участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации" в зоне СВО. "Имея при себе пистолет, для демонстрации приверженности украинской идеологии совершил убийство таксиста, услугами которого пользовался при следовании к границе. Был задержан в пограничной зоне", - добавили в спецслужбе.
https://ria.ru/20240523/prigovor-1947913370.html
https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html
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россия, украина, воронежская область, александр александрович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежский областной суд
Россия, Украина, Воронежская область, Александр Александрович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воронежский областной суд
В Воронежской области осудили россиянина за убийство таксиста и госизмену
ФСБ: россиянин осужден на 24 года за убийство и государственную измену