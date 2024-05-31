https://ria.ru/20240531/fsb-1949616183.html

В Воронежской области осудили россиянина за убийство таксиста и госизмену

В Воронежской области осудили россиянина за убийство таксиста и госизмену - РИА Новости, 31.05.2024

В Воронежской области осудили россиянина за убийство таксиста и госизмену

Россиянин, пытавшийся перебраться на Украину, чтобы воевать против ВС РФ, и убивший таксиста у границы, осужден на срок свыше 24 лет, говорится в сообщении ЦОС... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:47

2024-05-31T11:47

2024-05-31T11:48

россия

украина

воронежская область

александр александрович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

воронежский областной суд

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россиянин, пытавшийся перебраться на Украину, чтобы воевать против ВС РФ, и убивший таксиста у границы, осужден на срок свыше 24 лет, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Воронежского областного суда в отношении гражданина РФ Шевченко Александра Александровича, 1997 года рождения, приговорённого к 24 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") УК России", - говорится в сообщении. Установлено, что Шевченко попытался пересечь границу в Воронежской области "для вступления в состав украинской террористической организации в целях участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации" в зоне СВО. "Имея при себе пистолет, для демонстрации приверженности украинской идеологии совершил убийство таксиста, услугами которого пользовался при следовании к границе. Был задержан в пограничной зоне", - добавили в спецслужбе.

https://ria.ru/20240523/prigovor-1947913370.html

https://ria.ru/20231102/taksist-1906949839.html

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украина

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россия, украина, воронежская область, александр александрович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воронежский областной суд