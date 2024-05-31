https://ria.ru/20240531/fsb-1949576240.html

В Крыму задержали мужчину, готовившего покушение на военного

В Крыму задержали мужчину, готовившего покушение на военного - РИА Новости, 31.05.2024

В Крыму задержали мужчину, готовившего покушение на военного

Силовики задержали жителя Севастополя, готовившего покушение на высокопоставленного российского военного, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:54

2024-05-31T09:54

2024-05-31T14:19

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости. Силовики задержали жителя Севастополя, готовившего покушение на высокопоставленного российского военного, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным спецслужбы, 30-летний подозреваемый действовал по заданию СБУ и должен был совершить подрыв в момент входа цели в подъезд дома, указанного куратором. Он поместил самодельное взрывное устройство на газовую трубу около двери, но был задержан.Незадолго до этого фигурант изъял из тайника радиоуправляемое СВУ фугасного действия, содержащее пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства массой около 630 граммов, а также электродетонатор, передатчик и приемник радиоуправляемого исполнительного устройства.На допросе, кадры которого опубликовало ведомство, севастополец рассказал, что по заданию кураторов следил за высокопоставленными сотрудниками ВС России.Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств". Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания.Ленинский районный суд Севастополя арестовал задержанного.

https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Севастополя, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб ФСБ задержала жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб должен был подорвать российского военного у его дома, сообщили в управлении ведомства. 2024-05-31T09:54 true PT5M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, служба безопасности украины, вооруженные силы рф