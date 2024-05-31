https://ria.ru/20240531/forum-1949760917.html

Всероссийский форум "Арктика. Лед тронулся" открылся в Архангельске

Всероссийский форум "Арктика. Лед тронулся" открылся в Архангельске - РИА Новости, 31.05.2024

Всероссийский форум "Арктика. Лед тронулся" открылся в Архангельске

Третий всероссийский форум "Арктика. Лед тронулся", который впервые в этом году вошел в линейку платформы "Росмолодежь.События" и итогом которого станут готовые РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T18:51

2024-05-31T18:51

2024-05-31T18:51

архангельская область

космос - риа наука

арктика

россия

архангельская область

алексей чекунков

александр цыбульский

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая – РИА Новости. Третий всероссийский форум "Арктика. Лед тронулся", который впервые в этом году вошел в линейку платформы "Росмолодежь.События" и итогом которого станут готовые к реализации идеи по развитию Арктики, открылся в Архангельске в пятницу, сообщила пресс-служба правительства региона. Активная молодежь - более 400 эковолонтеров из регионов России, а также из Белоруссии, Пакистана, Сербии, Словакии, Молдавии, Китая и Монголии собрались в Архангельской области, чтобы поддержать конкретными проектами главную идею форума – в Арктике жить и работать, Арктику – познавать и развивать. Архангельск стал третьим по счету городом, где проходит форум. "В ходе мероприятия участники выработают инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей, привлечение туристов, развитие Северного морского пути и мониторинга его акватории", - сообщили в пресс-службе. Символичное название форуму дал масштабный проект "Чистая Арктика", в рамках которого уже три года на северных территориях ведется уборка отходов, накопившихся за долгие годы ее освоения. За пять дней молодежь примет участие в образовательных мероприятиях, круглых столах и мастер-классах, предложит идеи по развитию арктических территорий. Ключевым же событием стала пленарная сессия "Развитие опорных пунктов в Арктике: новые вызовы", в которой приняли участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Росприроднадзора, профильных федеральных ведомств. "Российский Север – это важнейший столп, можно сказать, фундамент нашей экономики. Половина мировой Арктики – это Российская Федерация. Здесь живет больше всего людей за Полярным кругом и около Полярного круга – 2,5 миллиона человек. Это особые люди. Сила, настойчивость, упорство, мудрость северян – культурный код, ген всей нашей страны", – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, приветствуя участников форума. Глава ведомства подчеркнул, что Россия является безусловным мировым лидером в освоении Арктики, державой, которая первой освоила атомное судостроение, имеет единственный и крупнейший в мире атомный ледокольный флот. Он отметил, что для реализации всех намеченных планов необходимо синхронно развивать береговую инфраструктуру, подъездные пути, портовые мощности, обеспечивать безопасность, навигацию, развивать космическую группировку, строить флот ледового класса. Обращаясь к участникам форума, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул, что уже сейчас Арктика становится местом мировой конкуренции в экономическом и социальном плане. "Северный морской путь должен забрать на себя объем грузооборота даже значительно больший, чем обозначен в стратегических документах. Это значит, что арктические территории должны развиваться ускоренными темпами. Сегодня конкуренция в этом макрорегионе нарастает, и нельзя ни в коем случае потерять темп развития", – сказал он. Также в рамках форума состоялось заседание федерального штаба проекта "Чистая Арктика". Как отметил присутствовавший на заседании штаба Чекунков, Россия как самая большая в мире страна, которая занимает половину мировой Арктики, несет особую ответственность за то, чтобы работа здесь была экологически безупречна, и подавать пример всему миру. По словам Цыбульского, экологическая работа по очистке территории Арктики для северных регионов носит практический, прикладной характер. "Мы видим, как улучшается природа, как Арктика становится чище, и это, конечно, нас всех очень радует", – отметил губернатор. Также на заседании штаба регионы – участники проекта "Чистая Арктика" поделились опытом, накопленным за три года работы в рамках инициативы. Архангельская область уже третий год является полноправным участником проекта. В 2021 и 2022 годах здесь прошли такие крупные мероприятия, как уборка мусора на территории Новодвинской крепости – старейшей бастионной крепости России, экспедиции на полярные острова архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, организованные совместно с общественным движением "Чистый Север – чистая страна" и другие. В Архангельской области 2023 год был объявлен Годом экологии, работа по очистке арктических территорий стала еще более активной, отметили в правительстве региона.

https://ria.ru/20231017/arktika-1902506673.html

https://ria.ru/20231222/prokopeva-1917527754.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949521287.html

арктика

россия

архангельская область

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Алёна Пава

космос - риа наука, арктика, россия, архангельская область, алексей чекунков, александр цыбульский, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)