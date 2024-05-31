https://ria.ru/20240531/fitso-1949723446.html

Фицо передвигается по дому на костылях, пишут СМИ

Фицо передвигается по дому на костылях, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024

Фицо передвигается по дому на костылях, пишут СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который был выписан домой из больницы после совершенного на него покушения, обслуживает себя самостоятельно, но пока... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T16:36

2024-05-31T16:36

2024-05-31T16:38

в мире

словакия

братислава

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946203370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef51fffccc28d262ddd986babcb0a93b.jpg

БРАТИСЛАВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который был выписан домой из больницы после совершенного на него покушения, обслуживает себя самостоятельно, но пока передвигается с помощью костылей, сообщил в пятницу словацкий портал Dennik N. "Премьер Роберт Фицо, по информации Dennik N, ходит с помощью подлокотных костылей и самостоятелен. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы. Состояние здоровья Фицо не требует круглосуточного ухода, но он должен быть внимателен к питанию", - пишет портал. По данным издания, впереди премьера еще ждет процедура по снятию швов и реабилитация, которая может занять длительное время. Ранее в пятницу больница в городе Банска-Бистрица, где с середины мая находился Фицо, подтвердила, что политика для дальнейшего лечения перевезли домой в Братиславу. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html

https://ria.ru/20240529/fitso-1949163484.html

словакия

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, братислава, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо