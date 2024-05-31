https://ria.ru/20240531/fitso-1949723446.html
Фицо передвигается по дому на костылях, пишут СМИ
Фицо передвигается по дому на костылях, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2024
Фицо передвигается по дому на костылях, пишут СМИ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который был выписан домой из больницы после совершенного на него покушения, обслуживает себя самостоятельно, но пока... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:36
2024-05-31T16:36
2024-05-31T16:38
в мире
словакия
братислава
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 31 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который был выписан домой из больницы после совершенного на него покушения, обслуживает себя самостоятельно, но пока передвигается с помощью костылей, сообщил в пятницу словацкий портал Dennik N. "Премьер Роберт Фицо, по информации Dennik N, ходит с помощью подлокотных костылей и самостоятелен. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы. Состояние здоровья Фицо не требует круглосуточного ухода, но он должен быть внимателен к питанию", - пишет портал. По данным издания, впереди премьера еще ждет процедура по снятию швов и реабилитация, которая может занять длительное время. Ранее в пятницу больница в городе Банска-Бистрица, где с середины мая находился Фицо, подтвердила, что политика для дальнейшего лечения перевезли домой в Братиславу. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html
https://ria.ru/20240529/fitso-1949163484.html
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в мире, словакия, братислава, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Фицо передвигается по дому на костылях, пишут СМИ
Dennik N: выписанный из больницы премьер Словакии Фицо ходит с помощью костылей
БРАТИСЛАВА, 31 мая - РИА Новости.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который был выписан домой из больницы после совершенного на него покушения, обслуживает себя самостоятельно, но пока передвигается с помощью костылей, сообщил в пятницу словацкий портал Dennik N
.
"Премьер Роберт Фицо, по информации Dennik N, ходит с помощью подлокотных костылей и самостоятелен. Врач будет его навещать дома, куда премьера перевезли в четверг из больницы. Состояние здоровья Фицо не требует круглосуточного ухода, но он должен быть внимателен к питанию", - пишет портал.
По данным издания, впереди премьера еще ждет процедура по снятию швов и реабилитация, которая может занять длительное время.
Ранее в пятницу больница в городе Банска-Бистрица, где с середины мая находился Фицо, подтвердила, что политика для дальнейшего лечения перевезли домой в Братиславу
.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.