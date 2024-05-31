https://ria.ru/20240531/fitso-1949565185.html

В больнице подтвердили, что премьера Словакии Фицо перевезли домой

В больнице подтвердили, что премьера Словакии Фицо перевезли домой - РИА Новости, 31.05.2024

В больнице подтвердили, что премьера Словакии Фицо перевезли домой

Больница, где с середины мая после покушения находился премьер Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политик переведен домой в Братиславу, следует из... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T08:46

2024-05-31T08:46

2024-05-31T09:13

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 31 мая - РИА Новости. Больница, где с середины мая после покушения находился премьер Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политик переведен домой в Братиславу, следует из распространенного в пятницу заявления медучреждения."Позвольте проинформировать вас о том, что господин премьер уже на домашнем лечении", - говорится в сообщении больницы города Банска-Бистрица, куда политик был доставлен 15 мая с огнестрельными ранениями.Вечером в четверг словацки СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Фицо выписан домой, где будет проходить его дальнейшее восстановление после покушения.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html

словакия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо