В больнице подтвердили, что премьера Словакии Фицо перевезли домой

БРАТИСЛАВА, 31 мая - РИА Новости. Больница, где с середины мая после покушения находился премьер Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политик переведен домой в Братиславу, следует из распространенного в пятницу заявления медучреждения."Позвольте проинформировать вас о том, что господин премьер уже на домашнем лечении", - говорится в сообщении больницы города Банска-Бистрица, куда политик был доставлен 15 мая с огнестрельными ранениями.Вечером в четверг словацки СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Фицо выписан домой, где будет проходить его дальнейшее восстановление после покушения.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Больница, где проходил лечение после ранения премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 31 мая - РИА Новости. Больница, где с середины мая после покушения находился премьер Словакии Роберт Фицо, подтвердила, что политик переведен домой в Братиславу, следует из распространенного в пятницу заявления медучреждения.
"Позвольте проинформировать вас о том, что господин премьер уже на домашнем лечении", - говорится в сообщении больницы города Банска-Бистрица, куда политик был доставлен 15 мая с огнестрельными ранениями.
Вечером в четверг словацки СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Фицо выписан домой, где будет проходить его дальнейшее восстановление после покушения.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.