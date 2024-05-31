https://ria.ru/20240531/festival-1949768252.html

В повестку Молодежного саммита БРИКС включат мероприятия с участниками ВФМ

В повестку Молодежного саммита БРИКС включат мероприятия с участниками ВФМ - РИА Новости, 31.05.2024

В повестку Молодежного саммита БРИКС включат мероприятия с участниками ВФМ

Президент России Владимир Путин поручил включить в повестку Молодежного саммита БРИКС мероприятия с привлечением участников Всемирного фестиваля молодежи-2024. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:23

2024-05-31T19:23

2024-05-31T19:24

россия

ульяновская область

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

брикс

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в повестку Молодежного саммита БРИКС мероприятия с привлечением участников Всемирного фестиваля молодежи-2024. Перечень поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, состоявшейся 6 марта 2024 года. "Правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации... Включить в повестку Молодежного саммита БРИКС - 2024, проводимого в Ульяновской области, мероприятия, осуществляемые с привлечением участников Всемирного фестиваля молодежи 2024 года", - говорится в тексте поручений. Срок предоставления доклада – 1 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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россия, ульяновская область, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, брикс, всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире