https://ria.ru/20240531/festival-1949747826.html

Путин поручил обеспечить проведение ВФМ один раз в шесть лет

Путин поручил обеспечить проведение ВФМ один раз в шесть лет - РИА Новости, 31.05.2024

Путин поручил обеспечить проведение ВФМ один раз в шесть лет

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:51

2024-05-31T17:51

2024-05-31T17:59

россия

владимир путин

михаил мишустин

сергей кириенко

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить проведение в РФ Всемирного фестиваля молодежи один раз в шесть лет, начиная с 2030 года.Перечень поручений по итогам встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с пдминистрацией президента Российской Федерации... предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение в Российской Федерации следующих международных молодежных мероприятий: Всемирного фестиваля молодежи – один раз в шесть лет, начиная с 2030 года (количество участников - до 20 тысяч человек)", - говорится в тексте поручений.Срок предоставления доклада - до 1 июля 2029 года, до 1 марта 2030 года, до 1 июля 2035 года и до 1 марта 2036 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

https://ria.ru/20240404/molodezh-1937893529.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, сергей кириенко, в мире