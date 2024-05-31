https://ria.ru/20240531/evropa-1949765459.html

В СМИ сравнили ситуацию в Европе с Первой мировой войной

В СМИ сравнили ситуацию в Европе с Первой мировой войной - РИА Новости, 31.05.2024

В СМИ сравнили ситуацию в Европе с Первой мировой войной

Текущая обстановка в Европе имеет сходство с ситуацией в Европе перед началом Первой мировой войны, а покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T19:12

2024-05-31T19:12

2024-05-31T19:12

в мире

украина

европа

словакия

роберт фицо

франц фердинанд

нато

politico

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Текущая обстановка в Европе имеет сходство с ситуацией в Европе перед началом Первой мировой войны, а покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно стать "тревожным звоночком", считает обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. "Как и в последние годы в Европе, в ту эпоху наблюдался рост политических группировок, движений, склонных к насилию, а также агрессивного националистического мышления. Будучи эпохой избыточного и возмутительного неравенства доходов, она была сравнима с сегодняшней, маскируя серьезные социальные и экономические потрясения, которые, в свою очередь, разжигали всеобщее недовольство", - пишет автор материала. Также проводится аналогия между недавним покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. По мнению журналиста, этот эпизод, хоть и не приведет к новой мировой войне, но должен стать тревожным звоночком. Деттмер отмечает, что историки в ближайшие годы вполне могут оценить это покушение как еще один промежуточный этап ​​на пути к "тревожному сползанию Европы в крайнюю политическую враждебность и насилие". Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240527/chekhiya-1948595392.html

https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949283692.html

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в мире, украина, европа, словакия, роберт фицо, франц фердинанд, нато, politico