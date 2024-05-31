Рейтинг@Mail.ru
В СМИ сравнили ситуацию в Европе с Первой мировой войной - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/evropa-1949765459.html
В СМИ сравнили ситуацию в Европе с Первой мировой войной
В СМИ сравнили ситуацию в Европе с Первой мировой войной - РИА Новости, 31.05.2024
В СМИ сравнили ситуацию в Европе с Первой мировой войной
Текущая обстановка в Европе имеет сходство с ситуацией в Европе перед началом Первой мировой войны, а покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T19:12
2024-05-31T19:12
в мире
украина
европа
словакия
роберт фицо
франц фердинанд
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Текущая обстановка в Европе имеет сходство с ситуацией в Европе перед началом Первой мировой войны, а покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно стать "тревожным звоночком", считает обозреватель издания Politico Джейми Деттмер. "Как и в последние годы в Европе, в ту эпоху наблюдался рост политических группировок, движений, склонных к насилию, а также агрессивного националистического мышления. Будучи эпохой избыточного и возмутительного неравенства доходов, она была сравнима с сегодняшней, маскируя серьезные социальные и экономические потрясения, которые, в свою очередь, разжигали всеобщее недовольство", - пишет автор материала. Также проводится аналогия между недавним покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. По мнению журналиста, этот эпизод, хоть и не приведет к новой мировой войне, но должен стать тревожным звоночком. Деттмер отмечает, что историки в ближайшие годы вполне могут оценить это покушение как еще один промежуточный этап ​​на пути к "тревожному сползанию Европы в крайнюю политическую враждебность и насилие". Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240527/chekhiya-1948595392.html
https://ria.ru/20240531/voyska-1949437720.html
https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949283692.html
украина
европа
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_a73dc865f642fb37ced0c5c8f9352195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, словакия, роберт фицо, франц фердинанд, нато, politico
В мире, Украина, Европа, Словакия, Роберт Фицо, Франц Фердинанд, НАТО, Politico
В СМИ сравнили ситуацию в Европе с Первой мировой войной

Politico: обстановка в Европе имеет сходство с началом Первой мировой войны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Текущая обстановка в Европе имеет сходство с ситуацией в Европе перед началом Первой мировой войны, а покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо должно стать "тревожным звоночком", считает обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
"Как и в последние годы в Европе, в ту эпоху наблюдался рост политических группировок, движений, склонных к насилию, а также агрессивного националистического мышления. Будучи эпохой избыточного и возмутительного неравенства доходов, она была сравнима с сегодняшней, маскируя серьезные социальные и экономические потрясения, которые, в свою очередь, разжигали всеобщее недовольство", - пишет автор материала.
Газокомпрессорная станция в Чехии - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Чехии призвали Европу и США не повторять опыт Второй мировой войны
27 мая, 12:17
Также проводится аналогия между недавним покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо с убийством эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году. По мнению журналиста, этот эпизод, хоть и не приведет к новой мировой войне, но должен стать тревожным звоночком.
Деттмер отмечает, что историки в ближайшие годы вполне могут оценить это покушение как еще один промежуточный этап ​​на пути к "тревожному сползанию Европы в крайнюю политическую враждебность и насилие".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с военными НАТО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
"Последняя попытка все изменить": Макрон придумал, как победить Москву
Вчера, 08:00
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
"Это неразумно". В Польше раскрыли зловещий план Зеленского против России
30 мая, 10:02
 
В миреУкраинаЕвропаСловакияРоберт ФицоФранц ФердинандНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала