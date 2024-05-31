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Курс евро поднялся выше 98 рублей - РИА Новости, 31.05.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:20 31.05.2024 (обновлено: 16:26 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/evro-1949717515.html
Курс евро поднялся выше 98 рублей
Курс евро поднялся выше 98 рублей - РИА Новости, 31.05.2024
Курс евро поднялся выше 98 рублей
Рубль продолжает снижаться: евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая, доллар торгуется выше 90 рублей, а юань в районе 12,4 рубля, следует из данных... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:20
2024-05-31T16:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться: евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая, доллар торгуется выше 90 рублей, а юань в районе 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" к 16.18 мск рос на 58 копеек, до 97,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 98,01 рубля, доллар - на 23 копейки, до 90,08 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,4 рубля.
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экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа
Курс евро поднялся выше 98 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло со знаком евро в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться: евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая, доллар торгуется выше 90 рублей, а юань в районе 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" к 16.18 мск рос на 58 копеек, до 97,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 98,01 рубля, доллар - на 23 копейки, до 90,08 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,4 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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