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Курс евро поднялся выше 98 рублей
Курс евро поднялся выше 98 рублей - РИА Новости, 31.05.2024
Курс евро поднялся выше 98 рублей
Рубль продолжает снижаться: евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая, доллар торгуется выше 90 рублей, а юань в районе 12,4 рубля, следует из данных... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T16:20
2024-05-31T16:20
2024-05-31T16:26
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Рубль продолжает снижаться: евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая, доллар торгуется выше 90 рублей, а юань в районе 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" к 16.18 мск рос на 58 копеек, до 97,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 98,01 рубля, доллар - на 23 копейки, до 90,08 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,4 рубля.
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экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Московская биржа
Курс евро поднялся выше 98 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей