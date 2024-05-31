https://ria.ru/20240531/es-1949738242.html

В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине

В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине - РИА Новости, 31.05.2024

В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине

Принятое немецким правительством решение позволить Киеву применять немецкое оружие по территории РФ близ к границе с Харьковской областью приближает Германию к... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:24

2024-05-31T17:24

2024-05-31T17:31

специальная военная операция на украине

россия

германия

украина

владимир путин

сара вагенкнехт

дитмар бартш

нато

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Принятое немецким правительством решение позволить Киеву применять немецкое оружие по территории РФ близ к границе с Харьковской областью приближает Германию к прямой вовлеченности в украинский конфликт, заявили депутат бундестага Сара Вагенкнехт и лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Бартш в интервью изданию Spiegel. "Вот уже два года мы переходим одну красную черту за другой и тем самым все больше становимся стороной войны", - заявила Вагенкнехт, соосновательница новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). Решение правительства раскритиковал также бывший однопартиец Вагенкнехт Бартш, назвавший его "грубой халатностью" даже на фоне того, что, по его мнению, Украине необходимы поставки оборонительного оружия. "Те, кто вчера заверял, что речь идет лишь об оборонительном оружии, чтобы сегодня разрешить его уже в качестве наступательного, завтра призовут к тому, чтобы (силы) НАТО и бундесвера были отправлены на фронт", - добавил он. В пятницу официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Данные договоренности США, Франции, Великобритании и Германии были достигнуты во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности 29 и 30 мая. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что данное решение подразумевает "все" немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как "приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Ранее в МО РФ заявили, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись на Харьковском участке фронта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.

https://ria.ru/20240531/udary-1949573291.html

https://ria.ru/20240531/berlin-1949623753.html

https://radiosputnik.ru/20240531/vooruzhenie-1949711249.html

https://ria.ru/20240526/ukraina-1948433732.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

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