Рейтинг@Mail.ru
В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 31.05.2024 (обновлено: 17:31 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/es-1949738242.html
В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине
В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине - РИА Новости, 31.05.2024
В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине
Принятое немецким правительством решение позволить Киеву применять немецкое оружие по территории РФ близ к границе с Харьковской областью приближает Германию к... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:24
2024-05-31T17:31
специальная военная операция на украине
россия
германия
украина
владимир путин
сара вагенкнехт
дитмар бартш
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_b7c97d5a5f0cc03a720faeb32ac71600.jpg
БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Принятое немецким правительством решение позволить Киеву применять немецкое оружие по территории РФ близ к границе с Харьковской областью приближает Германию к прямой вовлеченности в украинский конфликт, заявили депутат бундестага Сара Вагенкнехт и лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Бартш в интервью изданию Spiegel. "Вот уже два года мы переходим одну красную черту за другой и тем самым все больше становимся стороной войны", - заявила Вагенкнехт, соосновательница новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ). Решение правительства раскритиковал также бывший однопартиец Вагенкнехт Бартш, назвавший его "грубой халатностью" даже на фоне того, что, по его мнению, Украине необходимы поставки оборонительного оружия. "Те, кто вчера заверял, что речь идет лишь об оборонительном оружии, чтобы сегодня разрешить его уже в качестве наступательного, завтра призовут к тому, чтобы (силы) НАТО и бундесвера были отправлены на фронт", - добавил он. В пятницу официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Данные договоренности США, Франции, Великобритании и Германии были достигнуты во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности 29 и 30 мая. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что данное решение подразумевает "все" немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как "приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Ранее в МО РФ заявили, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись на Харьковском участке фронта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
https://ria.ru/20240531/udary-1949573291.html
https://ria.ru/20240531/berlin-1949623753.html
https://radiosputnik.ru/20240531/vooruzhenie-1949711249.html
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948433732.html
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929982793_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_54f4a76ef3dfd8d5da051a678f8434c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, украина, владимир путин, сара вагенкнехт, дитмар бартш, нато, вооруженные силы украины, левая (партия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Украина, Владимир Путин, Сара Вагенкнехт, Дитмар Бартш, НАТО, Вооруженные силы Украины, Левая (партия)
В Германии обвинили правительство в вовлеченности в конфликт на Украине

Депутат бундестага Вагенкнехт: решение по Украине приближает Германию к войне

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. Принятое немецким правительством решение позволить Киеву применять немецкое оружие по территории РФ близ к границе с Харьковской областью приближает Германию к прямой вовлеченности в украинский конфликт, заявили депутат бундестага Сара Вагенкнехт и лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Бартш в интервью изданию Spiegel.
"Вот уже два года мы переходим одну красную черту за другой и тем самым все больше становимся стороной войны", - заявила Вагенкнехт, соосновательница новой немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ).
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Картаполов прокомментировал разрешение Украине наносить удары по России
Вчера, 09:36
Решение правительства раскритиковал также бывший однопартиец Вагенкнехт Бартш, назвавший его "грубой халатностью" даже на фоне того, что, по его мнению, Украине необходимы поставки оборонительного оружия.
"Те, кто вчера заверял, что речь идет лишь об оборонительном оружии, чтобы сегодня разрешить его уже в качестве наступательного, завтра призовут к тому, чтобы (силы) НАТО и бундесвера были отправлены на фронт", - добавил он.
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Германия разрешила ВСУ атаковать цели в России, "угрожающие Харькову"
Вчера, 12:09
В пятницу официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.
Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
СМИ узнали, чем именно США разрешили ВСУ наносить удары по территории РФ
Вчера, 16:00
Данные договоренности США, Франции, Великобритании и Германии были достигнуты во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности 29 и 30 мая. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.
Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что данное решение подразумевает "все" немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как "приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации".
Батарея американского комплекса Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Германии предложили расширить действие ПВО на запад Украины
26 мая, 13:10
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
29 мая, 08:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Ранее в МО РФ заявили, что подразделения группировки войск "Север" продвинулись на Харьковском участке фронта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
10 мая, 08:00
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
15 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияУкраинаВладимир ПутинСара ВагенкнехтДитмар БартшНАТОВооруженные силы УкраиныЛевая (партия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала