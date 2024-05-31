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ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за сотрудничество с Кореей - РИА Новости, 31.05.2024
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14:37 31.05.2024 (обновлено: 15:01 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/es-1949682920.html
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за сотрудничество с Кореей
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за сотрудничество с Кореей - РИА Новости, 31.05.2024
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за сотрудничество с Кореей
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Олега Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T14:37
2024-05-31T15:01
евросоюз
россия
олег кожемяко
дальний восток
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Олега Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.Там сообщается, что санкции, введенные в рамках санкционного режима против КНДР, вступают в силу уже в пятницу.Ограничения вводятся также против одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока "Восточной Стивидорной компании" "за получение военных поставок из КНДР".
https://ria.ru/20240531/sanktsii-1949676815.html
россия
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евросоюз, россия, олег кожемяко, дальний восток
Евросоюз, Россия, Олег Кожемяко, Дальний Восток
ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за сотрудничество с Кореей

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья за развитие сотрудничества РФ с КНДР

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БРЮССЕЛЬ, 31 мая – РИА Новости. ЕС ввел санкции против губернатора Приморья Олега Кожемяко за развитие сотрудничества России с КНДР, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Там сообщается, что санкции, введенные в рамках санкционного режима против КНДР, вступают в силу уже в пятницу.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
ЕС ввел санкции против главы Минобороны Ирана
14:17
Ограничения вводятся также против одного из крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока "Восточной Стивидорной компании" "за получение военных поставок из КНДР".
 
ЕвросоюзРоссияОлег КожемякоДальний Восток
 
 
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