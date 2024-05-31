https://ria.ru/20240531/endokrinolog-1949550953.html
Эндокринолог объяснила, почему люди набирают вес после отказа от курения
Эндокринолог объяснила, почему люди набирают вес после отказа от курения - РИА Новости, 31.05.2024
Эндокринолог объяснила, почему люди набирают вес после отказа от курения
Никотин подавляет работу желудочно-кишечного тракта, снижая чувство голода, а после отказа от курения оно усиливается — человек может набрать лишние килограммы... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T03:41
2024-05-31T03:41
2024-05-31T06:16
общество
наталья лазуренко
воз
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Никотин подавляет работу желудочно-кишечного тракта, снижая чувство голода, а после отказа от курения оно усиливается — человек может набрать лишние килограммы без самоконтроля, рассказала РИА Новости врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.В пятницу, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям."Потребление никотина через сигареты влияет угнетающе на работу желудочно-кишечного тракта, подавляет выброс соляной кислоты в желудке и снижает чувствительность рецепторов на эпизоды голода. То есть голод не такой яркий, не такой эмоционально окрашенный. И когда человек испытывает голод, выкуренная сигарета притупляет эту потребность", — рассказала Лазуренко. Она объяснила, что в процессе отказа от курения торможение функциональности организма снимается, и он начинает требовать компенсации. Усиливается голод и неприятные ощущения из-за зависимости от никотина. Поэтому происходит переключение на еду, она становится способом отвлечься, заменой сигарет. Бросающие курить могут набрать от трех до восьми килограмм и более, если не будут контролировать свое состояние.По словам эксперта, курение негативно влияет на гормоны эндорфинового ряда — дофамин, серотонин, эндорфины. Организм вынужден искать дополнительный источник их получения — часто он связан с едой. Кроме того, никотин угнетает половые гормоны — тестостерон у мужчин, что может приводить к снижению либидо, увеличению веса, нарушению обменных процессов, онкологическим рискам, заболеваниям кишечника. Воздействие на женский гормон эстрадиол приводит к преждевременной менопаузе, раннему старению, отравлению свободными радикалами организма, угнетению работы клеточных митохондрий, оксидативному стрессу и другим последствиям."Как мы можем переломить ситуацию - только путем контроля, работая со своим организмом. Сигареты — это никотин и психоэмоциональная зависимость. Психосоматическая регулировка должна быть на уровне общения со своим собственным организмом… Нужно задавать себе главный вопрос — что я действительно хочу закрыть выкуренной сигаретой", — посоветовала врач.Лазуренко отметила, что процесс отказа от курения — долгий и кропотливый процесс. Для достижения успеха нужно менять свою жизнь плавно, а при столкновении с непреодолимыми сложностями обратиться к диетологу, эндокринологу, психотерапевту или психологу.
https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html
https://ria.ru/20240531/rak-1949545764.html
https://ria.ru/20240131/tabak-1924516987.html
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общество, наталья лазуренко, воз
Общество, Наталья Лазуренко, ВОЗ
Эндокринолог объяснила, почему люди набирают вес после отказа от курения
Эндокринолог Лазуренко: после отказа от курения человек может набрать лишний вес
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Никотин подавляет работу желудочно-кишечного тракта, снижая чувство голода, а после отказа от курения оно усиливается — человек может набрать лишние килограммы без самоконтроля, рассказала РИА Новости врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко.
В пятницу, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ
) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.
"Потребление никотина через сигареты влияет угнетающе на работу желудочно-кишечного тракта, подавляет выброс соляной кислоты в желудке и снижает чувствительность рецепторов на эпизоды голода. То есть голод не такой яркий, не такой эмоционально окрашенный. И когда человек испытывает голод, выкуренная сигарета притупляет эту потребность", — рассказала Лазуренко.
Она объяснила, что в процессе отказа от курения торможение функциональности организма снимается, и он начинает требовать компенсации. Усиливается голод и неприятные ощущения из-за зависимости от никотина. Поэтому происходит переключение на еду, она становится способом отвлечься, заменой сигарет. Бросающие курить могут набрать от трех до восьми килограмм и более, если не будут контролировать свое состояние.
По словам эксперта, курение негативно влияет на гормоны эндорфинового ряда — дофамин, серотонин, эндорфины. Организм вынужден искать дополнительный источник их получения — часто он связан с едой. Кроме того, никотин угнетает половые гормоны — тестостерон у мужчин, что может приводить к снижению либидо, увеличению веса, нарушению обменных процессов, онкологическим рискам, заболеваниям кишечника. Воздействие на женский гормон эстрадиол приводит к преждевременной менопаузе, раннему старению, отравлению свободными радикалами организма, угнетению работы клеточных митохондрий, оксидативному стрессу и другим последствиям.
"Как мы можем переломить ситуацию - только путем контроля, работая со своим организмом. Сигареты — это никотин и психоэмоциональная зависимость. Психосоматическая регулировка должна быть на уровне общения со своим собственным организмом… Нужно задавать себе главный вопрос — что я действительно хочу закрыть выкуренной сигаретой", — посоветовала врач.
Лазуренко отметила, что процесс отказа от курения — долгий и кропотливый процесс. Для достижения успеха нужно менять свою жизнь плавно, а при столкновении с непреодолимыми сложностями обратиться к диетологу, эндокринологу, психотерапевту или психологу.