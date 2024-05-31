https://ria.ru/20240531/eksportery-1949741147.html

Моор предложил внедрить помощь тюменским экспортерам в Казахстане

Моор предложил внедрить помощь тюменским экспортерам в Казахстане - РИА Новости, 31.05.2024

Моор предложил внедрить помощь тюменским экспортерам в Казахстане

Тюменская область с 2023 года начала предоставлять местным экспортерам услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T17:36

2024-05-31T17:36

2024-05-31T17:36

тюменская область

казахстан

тюменская область

узбекистан

александр моор

даурен абаев

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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Тюменская область с 2023 года начала предоставлять местным экспортерам услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских помещений в Узбекистане, аналогичные меры поддержки тюменского бизнеса губернатор Александр Моор предложил внедрить и в Казахстане. Свое предложение губернатор озвучил в пятницу на встрече с послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым в рамках обсуждения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей сторон. "Рассказал о нашем новом региональном инструменте поддержки бизнеса в условиях санкций. С 2023 года тюменским экспортерам предоставляются услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских помещений на территории Республики Узбекистан. Предложил масштабировать этот сервис и в Республике Казахстан", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном за 2023 год увеличился почти в полтора раза. Регион экспортирует в соседнюю страну нефтепромысловое оборудование и услуги, пиломатериалы, сельхозпродукцию, чековую термоленту. Из Казахстана ввозятся изделия из пластмассы, машины и оборудование, овощи и фрукты. "Развитие и укрепление отношений с Казахстаном – один из приоритетов для правительства региона", - подчеркнул важность сотрудничества Александр Моор.

https://ria.ru/20231213/kombinat-1915581663.html

казахстан

тюменская область

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

казахстан, тюменская область, узбекистан, александр моор, даурен абаев