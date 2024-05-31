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Моор предложил внедрить помощь тюменским экспортерам в Казахстане - РИА Новости, 31.05.2024
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
17:36 31.05.2024
https://ria.ru/20240531/eksportery-1949741147.html
Моор предложил внедрить помощь тюменским экспортерам в Казахстане
Моор предложил внедрить помощь тюменским экспортерам в Казахстане - РИА Новости, 31.05.2024
Моор предложил внедрить помощь тюменским экспортерам в Казахстане
Тюменская область с 2023 года начала предоставлять местным экспортерам услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T17:36
2024-05-31T17:36
тюменская область
казахстан
тюменская область
узбекистан
александр моор
даурен абаев
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ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Тюменская область с 2023 года начала предоставлять местным экспортерам услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских помещений в Узбекистане, аналогичные меры поддержки тюменского бизнеса губернатор Александр Моор предложил внедрить и в Казахстане. Свое предложение губернатор озвучил в пятницу на встрече с послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым в рамках обсуждения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей сторон. "Рассказал о нашем новом региональном инструменте поддержки бизнеса в условиях санкций. С 2023 года тюменским экспортерам предоставляются услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских помещений на территории Республики Узбекистан. Предложил масштабировать этот сервис и в Республике Казахстан", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. По словам губернатора, товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном за 2023 год увеличился почти в полтора раза. Регион экспортирует в соседнюю страну нефтепромысловое оборудование и услуги, пиломатериалы, сельхозпродукцию, чековую термоленту. Из Казахстана ввозятся изделия из пластмассы, машины и оборудование, овощи и фрукты. "Развитие и укрепление отношений с Казахстаном – один из приоритетов для правительства региона", - подчеркнул важность сотрудничества Александр Моор.
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казахстан, тюменская область, узбекистан, александр моор, даурен абаев
Тюменская область, Казахстан, Тюменская область, Узбекистан, Александр Моор, Даурен Абаев

Моор предложил внедрить помощь тюменским экспортерам в Казахстане

© Фото : правительство Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : правительство Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 31 мая – РИА Новости. Тюменская область с 2023 года начала предоставлять местным экспортерам услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских помещений в Узбекистане, аналогичные меры поддержки тюменского бизнеса губернатор Александр Моор предложил внедрить и в Казахстане.
Свое предложение губернатор озвучил в пятницу на встрече с послом Республики Казахстан в Российской Федерации Дауреном Абаевым в рамках обсуждения развития торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей сторон.
«
"Рассказал о нашем новом региональном инструменте поддержки бизнеса в условиях санкций. С 2023 года тюменским экспортерам предоставляются услуги по регистрации юрлиц, открытию расчетных счетов и аренде производственно-складских помещений на территории Республики Узбекистан. Предложил масштабировать этот сервис и в Республике Казахстан", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном за 2023 год увеличился почти в полтора раза. Регион экспортирует в соседнюю страну нефтепромысловое оборудование и услуги, пиломатериалы, сельхозпродукцию, чековую термоленту. Из Казахстана ввозятся изделия из пластмассы, машины и оборудование, овощи и фрукты. "Развитие и укрепление отношений с Казахстаном – один из приоритетов для правительства региона", - подчеркнул важность сотрудничества Александр Моор.
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Тюменская областьКазахстанТюменская областьУзбекистанАлександр МоорДаурен Абаев
 
 
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