https://ria.ru/20240531/ekspert-1949547490.html

Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России

Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России - РИА Новости, 31.05.2024

Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России

США и другие страны Запада, позволяя Украине ударять западным оружием вглубь РФ, стремятся к эскалации, не понимая пагубных последствий своих действий, заявил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T02:30

2024-05-31T02:30

2024-05-31T04:56

россия

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эрл расмуссен

джо байден

виктория нуланд

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США и другие страны Запада, позволяя Украине ударять западным оружием вглубь РФ, стремятся к эскалации, не понимая пагубных последствий своих действий, заявил РИА Новости отставной полковник ВС США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Об этом РИА Новости сообщили в госдепартаменте. "Наши политики продолжают совершать ошибки, принимая всё более опасные решения, и, к сожалению, это, скорее всего, закончится прямым конфликтом, а потенциально и хуже", - сказал Расмуссен. Эксперт убежден, что "подобные решения демонстрируют существование влиятельных лиц, решительно стремящихся к серьезной эскалации". По его словам, многие политические лидеры Запада привержены проекту "Украина", не осознавая, что это провал, и поэтому готовы поставить под угрозы свои страны и весь мир. "Я считаю, что Пентагон, вероятно, пытался ограничить это, последние заявления Виктории Нуланд и госсекретаря Энтони Блинкена ясно показали, что дискуссии ведутся и есть сильные попытки лоббирования перемены в позиции США. Недавно мы видели, как европейские страны формально объявили о похожих шагах, даже Германия полностью "переобулась" в контексте своей позиции. Возможно, что втайне Украине уже было позволено (наносить удары вглубь РФ - ред.), или по крайней мере западную развединформацию использовали при ударах", - считает эксперт. "Это не переменит исхода конфликта, судьба России - победить в нем", - добавил он. Как считает эксперт, решения Запада приведут к тому, что Россия расширит буферную зону и будет рассматривать возможность ударов по объектам США и НАТО, поддерживающим атаки против РФ. "Да, это эскалация и, вероятнее всего, Россия будет ей как-либо противостоять", - заключил Расмуссен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html

https://ria.ru/20240523/rossiya-1947878221.html

https://ria.ru/20240515/patriot-1946148286.html

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сша

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россия, сша, украина, эрл расмуссен, джо байден, виктория нуланд, министерство обороны сша, нато