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Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России - РИА Новости, 31.05.2024
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02:30 31.05.2024 (обновлено: 04:56 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/ekspert-1949547490.html
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России - РИА Новости, 31.05.2024
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России
США и другие страны Запада, позволяя Украине ударять западным оружием вглубь РФ, стремятся к эскалации, не понимая пагубных последствий своих действий, заявил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T02:30
2024-05-31T04:56
россия
сша
украина
эрл расмуссен
джо байден
виктория нуланд
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США и другие страны Запада, позволяя Украине ударять западным оружием вглубь РФ, стремятся к эскалации, не понимая пагубных последствий своих действий, заявил РИА Новости отставной полковник ВС США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Об этом РИА Новости сообщили в госдепартаменте. "Наши политики продолжают совершать ошибки, принимая всё более опасные решения, и, к сожалению, это, скорее всего, закончится прямым конфликтом, а потенциально и хуже", - сказал Расмуссен. Эксперт убежден, что "подобные решения демонстрируют существование влиятельных лиц, решительно стремящихся к серьезной эскалации". По его словам, многие политические лидеры Запада привержены проекту "Украина", не осознавая, что это провал, и поэтому готовы поставить под угрозы свои страны и весь мир. "Я считаю, что Пентагон, вероятно, пытался ограничить это, последние заявления Виктории Нуланд и госсекретаря Энтони Блинкена ясно показали, что дискуссии ведутся и есть сильные попытки лоббирования перемены в позиции США. Недавно мы видели, как европейские страны формально объявили о похожих шагах, даже Германия полностью "переобулась" в контексте своей позиции. Возможно, что втайне Украине уже было позволено (наносить удары вглубь РФ - ред.), или по крайней мере западную развединформацию использовали при ударах", - считает эксперт. "Это не переменит исхода конфликта, судьба России - победить в нем", - добавил он. Как считает эксперт, решения Запада приведут к тому, что Россия расширит буферную зону и будет рассматривать возможность ударов по объектам США и НАТО, поддерживающим атаки против РФ. "Да, это эскалация и, вероятнее всего, Россия будет ей как-либо противостоять", - заключил Расмуссен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html
https://ria.ru/20240523/rossiya-1947878221.html
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россия, сша, украина, эрл расмуссен, джо байден, виктория нуланд, министерство обороны сша, нато
Россия, США, Украина, Эрл Расмуссен, Джо Байден, Виктория Нуланд, Министерство обороны США, НАТО
Американский эксперт объяснил цель "разрешений" Украине бить по России

Эксперт Расмуссен: разрешение Украине бить по РФ нацелены на эскалацию конфликта

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. США и другие страны Запада, позволяя Украине ударять западным оружием вглубь РФ, стремятся к эскалации, не понимая пагубных последствий своих действий, заявил РИА Новости отставной полковник ВС США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен.
Так он прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Об этом РИА Новости сообщили в госдепартаменте.
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"Наши политики продолжают совершать ошибки, принимая всё более опасные решения, и, к сожалению, это, скорее всего, закончится прямым конфликтом, а потенциально и хуже", - сказал Расмуссен.
Эксперт убежден, что "подобные решения демонстрируют существование влиятельных лиц, решительно стремящихся к серьезной эскалации".
По его словам, многие политические лидеры Запада привержены проекту "Украина", не осознавая, что это провал, и поэтому готовы поставить под угрозы свои страны и весь мир.
"Я считаю, что Пентагон, вероятно, пытался ограничить это, последние заявления Виктории Нуланд и госсекретаря Энтони Блинкена ясно показали, что дискуссии ведутся и есть сильные попытки лоббирования перемены в позиции США. Недавно мы видели, как европейские страны формально объявили о похожих шагах, даже Германия полностью "переобулась" в контексте своей позиции. Возможно, что втайне Украине уже было позволено (наносить удары вглубь РФ - ред.), или по крайней мере западную развединформацию использовали при ударах", - считает эксперт.
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"Это не переменит исхода конфликта, судьба России - победить в нем", - добавил он.
Как считает эксперт, решения Запада приведут к тому, что Россия расширит буферную зону и будет рассматривать возможность ударов по объектам США и НАТО, поддерживающим атаки против РФ.
"Да, это эскалация и, вероятнее всего, Россия будет ей как-либо противостоять", - заключил Расмуссен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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РоссияСШАУкраинаЭрл РасмуссенДжо БайденВиктория НуландМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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