https://ria.ru/20240531/eko-1949581866.html

Муфтий объяснил, почему в России разрешили искусственное оплодотворение

Муфтий объяснил, почему в России разрешили искусственное оплодотворение - РИА Новости, 31.05.2024

Муфтий объяснил, почему в России разрешили искусственное оплодотворение

Проблема бесплодия в РФ имеет медицинский и социально-демографический характер, поэтому Совет улемов (Совет учёных) Духовного управления мусульман РФ разрешил в РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:18

2024-05-31T10:18

2024-05-31T10:18

россия

москва

саранск

ильдар аляутдинов

общество

религия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проблема бесплодия в РФ имеет медицинский и социально-демографический характер, поэтому Совет улемов (Совет учёных) Духовного управления мусульман РФ разрешил в ряде случаев исключительно в рамках семьи искусственное оплодотворение, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Учитывая сложную демографическую проблему, ее социальную значимость, Совет улемов разрешает использование вспомогательных репродуктивных технологий, но именно в рамках семьи. Это допустимо, если, например, медицинские показания подтверждают невозможность оплодотворения естественным путем", - рассказал муфтий Аляутдинов в пятницу по итогам работы заседания Совета в Саранске, посвященное Году семьи. Он отметил, что на заседании Совета в четверг приняли участие представители власти, органы здравоохранения, традиционных конфессий России. "Мы едины во мнении о необходимости просвещения общества темы абортов, чтобы исключить легкомысленность в данном вопросе. Аборт допустим только в случаях, если существует реальный риск для жизни и здоровья матери, что должно быть подтверждено показаниями группы специалистов", - добавил религиозный деятель. Аляутдинов также сообщил, что была рассмотрена тема суррогатного материнства. "Мы пока не пришли к единому мнению по этому поводу. Были очень жёсткие и жаркие дебаты и споры. Вопрос оставляем на дальнейшие заседания Совета", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что учитывая сложную демографическую ситуацию в нашей стране, представители традиционных конфессий призвали россиян уделять семье большое внимание. "Не нужно бояться создавать семьи и не надо бояться рожать детей", - заключил муфтий. -0-

https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html

https://ria.ru/20230919/inostrantsy-1897256462.html

https://ria.ru/20231218/abort-1916590651.html

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саранск

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россия, москва, саранск, ильдар аляутдинов, общество