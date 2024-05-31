https://ria.ru/20240531/eko-1949581866.html
Муфтий объяснил, почему в России разрешили искусственное оплодотворение
Муфтий объяснил, почему в России разрешили искусственное оплодотворение - РИА Новости, 31.05.2024
Муфтий объяснил, почему в России разрешили искусственное оплодотворение
Проблема бесплодия в РФ имеет медицинский и социально-демографический характер, поэтому Совет улемов (Совет учёных) Духовного управления мусульман РФ разрешил в РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:18
2024-05-31T10:18
2024-05-31T10:18
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проблема бесплодия в РФ имеет медицинский и социально-демографический характер, поэтому Совет улемов (Совет учёных) Духовного управления мусульман РФ разрешил в ряде случаев исключительно в рамках семьи искусственное оплодотворение, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Учитывая сложную демографическую проблему, ее социальную значимость, Совет улемов разрешает использование вспомогательных репродуктивных технологий, но именно в рамках семьи. Это допустимо, если, например, медицинские показания подтверждают невозможность оплодотворения естественным путем", - рассказал муфтий Аляутдинов в пятницу по итогам работы заседания Совета в Саранске, посвященное Году семьи. Он отметил, что на заседании Совета в четверг приняли участие представители власти, органы здравоохранения, традиционных конфессий России. "Мы едины во мнении о необходимости просвещения общества темы абортов, чтобы исключить легкомысленность в данном вопросе. Аборт допустим только в случаях, если существует реальный риск для жизни и здоровья матери, что должно быть подтверждено показаниями группы специалистов", - добавил религиозный деятель. Аляутдинов также сообщил, что была рассмотрена тема суррогатного материнства. "Мы пока не пришли к единому мнению по этому поводу. Были очень жёсткие и жаркие дебаты и споры. Вопрос оставляем на дальнейшие заседания Совета", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что учитывая сложную демографическую ситуацию в нашей стране, представители традиционных конфессий призвали россиян уделять семье большое внимание. "Не нужно бояться создавать семьи и не надо бояться рожать детей", - заключил муфтий. -0-
https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html
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россия, москва, саранск, ильдар аляутдинов, общество
Россия, Москва, Саранск, Ильдар Аляутдинов, Общество, Религия
Муфтий объяснил, почему в России разрешили искусственное оплодотворение
Муфтий Аляутдинов: ДУМ разрешил в ряде случаев искусственное оплодотворение
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проблема бесплодия в РФ имеет медицинский и социально-демографический характер, поэтому Совет улемов (Совет учёных) Духовного управления мусульман РФ разрешил в ряде случаев исключительно в рамках семьи искусственное оплодотворение, сообщил РИА Новости зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
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"Учитывая сложную демографическую проблему, ее социальную значимость, Совет улемов разрешает использование вспомогательных репродуктивных технологий, но именно в рамках семьи. Это допустимо, если, например, медицинские показания подтверждают невозможность оплодотворения естественным путем", - рассказал муфтий Аляутдинов в пятницу по итогам работы заседания Совета в Саранске, посвященное Году семьи.
Он отметил, что на заседании Совета в четверг приняли участие представители власти, органы здравоохранения, традиционных конфессий России.
"Мы едины во мнении о необходимости просвещения общества темы абортов, чтобы исключить легкомысленность в данном вопросе. Аборт допустим только в случаях, если существует реальный риск для жизни и здоровья матери, что должно быть подтверждено показаниями группы специалистов", - добавил религиозный деятель.
Аляутдинов также сообщил, что была рассмотрена тема суррогатного материнства.
"Мы пока не пришли к единому мнению по этому поводу. Были очень жёсткие и жаркие дебаты и споры. Вопрос оставляем на дальнейшие заседания Совета", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что учитывая сложную демографическую ситуацию в нашей стране, представители традиционных конфессий призвали россиян уделять семье большое внимание.
"Не нужно бояться создавать семьи и не надо бояться рожать детей", - заключил муфтий. -0-