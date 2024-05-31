https://ria.ru/20240531/ege-1949573468.html

ЕГЭ по математике сдадут более 600 тысяч школьников

ЕГЭ по математике сдадут более 600 тысяч школьников - РИА Новости, 31.05.2024

ЕГЭ по математике сдадут более 600 тысяч школьников

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового и профильного уровней, который пройдет в пятницу, сдадут около 616 тысяч человек, сообщили в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:43

2024-05-31T09:43

2024-05-31T10:32

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового и профильного уровней, который пройдет в пятницу, сдадут около 616 тысяч человек, сообщили в Рособрнадзоре. "Тридцать первого мая экзамены по математике базового и профильного уровней продолжают основной период ЕГЭ 2024 года. В этот день на участие в экзаменах зарегистрировано около 616 тысяч человек. Экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом", — говорится в сообщении.Уточняется, что для проведения ЕГЭ будет задействовано 5709 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 223 тысяч организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ, мониторинг хода ЕГЭ будут вести около 13 тысяч общественных наблюдателей. Математика — обязательный учебный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании. Экзамен профильного уровня сдают выпускники, которым результат ЕГЭ по математике нужен для поступления в вуз. По данным Рособрнадзора, на экзамен по математике базового уровня зарегистрировались более 336 тысяч человек, на профильный уровень — порядка 280 тысяч человек. Продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет три часа (180 минут). Экзаменационная работа включает в себя 21 задание. Продолжительность ЕГЭ по профильной математике — три часа 55 минут (235 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 19 заданий. Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения аттестата участнику экзамена необходимо набрать не менее трех баллов. Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня получат не позднее 14 июня, по математике профильного уровня — не позднее 17 июня.

https://ria.ru/20240531/ege-1734473764.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование