https://ria.ru/20240531/efimov-1949527914.html

Ефимов: город завершит постройку лыжного трамплина К-72 на Воробьевых горах

Ефимов: город завершит постройку лыжного трамплина К-72 на Воробьевых горах - РИА Новости, 31.05.2024

Ефимов: город завершит постройку лыжного трамплина К-72 на Воробьевых горах

Строительство в рамках Адресной инвестиционной программы лыжного трамплина К-72, входящего в состав спортивного комплекса "Воробьевы горы", завершится в 2025... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T09:05

2024-05-31T09:05

2024-05-31T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Строительство в рамках Адресной инвестиционной программы лыжного трамплина К-72, входящего в состав спортивного комплекса "Воробьевы горы", завершится в 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Изначально строительство горнолыжного трамплина на Воробьевых горах вел инвестор, но он не закончил работы. Завершить возведение объекта площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров решено в рамках государственной программы "Спорт Москвы". После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Уточняется, что в 2021 году была начата реконструкция трамплина 1953 года постройки, которая, однако, приостановилась через два года. Теперь, благодаря передаче объекта городу, строительство будет завершено. Новый трамплин будет предназначен для организации и проведения тренировочных занятий, общероссийских и городских соревнований в лыжных видах спорта.Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в мае трамплин был передан столичной автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", подведомственной столичному департаменту строительства, и сейчас его готовность составляет 70%.Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, в прошлом году по заказу организации было проведено техническое обследование объекта, разработано и утверждено технологическое задание. На данный момент идет процесс согласования технического задания для конкурсных процедур по выбору подрядчика, отметил он.

https://ria.ru/20240530/efimov-1949319392.html

https://ria.ru/20240530/efimov-1949241155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , комплекс градостроительной политики и строительства г. москвы