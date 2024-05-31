Ефимов: город завершит постройку лыжного трамплина К-72 на Воробьевых горах
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Строительство в рамках Адресной инвестиционной программы лыжного трамплина К-72, входящего в состав спортивного комплекса "Воробьевы горы", завершится в 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"Изначально строительство горнолыжного трамплина на Воробьевых горах вел инвестор, но он не закончил работы. Завершить возведение объекта площадью свыше 4,3 тысячи квадратных метров решено в рамках государственной программы "Спорт Москвы". После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году", - цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Уточняется, что в 2021 году была начата реконструкция трамплина 1953 года постройки, которая, однако, приостановилась через два года. Теперь, благодаря передаче объекта городу, строительство будет завершено. Новый трамплин будет предназначен для организации и проведения тренировочных занятий, общероссийских и городских соревнований в лыжных видах спорта.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в мае трамплин был передан столичной автономной некоммерческой организации "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов", подведомственной столичному департаменту строительства, и сейчас его готовность составляет 70%.
Как сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, в прошлом году по заказу организации было проведено техническое обследование объекта, разработано и утверждено технологическое задание. На данный момент идет процесс согласования технического задания для конкурсных процедур по выбору подрядчика, отметил он.