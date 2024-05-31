https://ria.ru/20240531/efimov-1949527596.html
Ефимов: в Москве сформировали более 46 тысяч паспортов для ОКС
Ефимов: в Москве сформировали более 46 тысяч паспортов для ОКС - РИА Новости, 31.05.2024
Ефимов: в Москве сформировали более 46 тысяч паспортов для ОКС
Число сформированных в Москве с начала 2022 года цифровых паспортов для объектов капитального строительства (ОКС) превысило 46 тысяч, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T10:05
2024-05-31T10:05
2024-05-31T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число сформированных в Москве с начала 2022 года цифровых паспортов для объектов капитального строительства (ОКС) превысило 46 тысяч, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он напомнил, что цифровые паспорта были введены в начале 2022 года, и являются единым источником информации о строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства."Каждый паспорт содержит более 200 различных параметров, что позволяет понимать состояние объекта на всех этапах жизненного цикла и создавать глубокую аналитику для руководства города. На данный момент сформировано уже свыше 46 тысяч таких паспортов. Они содержат информацию как о бюджетных объектах, так и о тех, которые возводят инвесторы", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Кроме того, в городских информационных системах для идентификации и работы с ОКС им присваивается уникальный идентификационный номер, используемый при формировании Адресной инвестиционной программы, при проведении закупок на проектирование и строительство бюджетных объектов, а также при получении услуг в сфере строительства. Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что все процедуры и услуги, реализованные с применением такого номера, позволяют накопить в цифровом паспорте ОКС значительный пласт данных, которые необходимы для прохождения дальнейших процедур в сфере строительства, что в свою очередь позволяет автоматически подгружать в заявления 40-60% информации.
https://ria.ru/20240530/efimov-1949319392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число сформированных в Москве с начала 2022 года цифровых паспортов для объектов капитального строительства (ОКС) превысило 46 тысяч, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что цифровые паспорта были введены в начале 2022 года, и являются единым источником информации о строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства.
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"Каждый паспорт содержит более 200 различных параметров, что позволяет понимать состояние объекта на всех этапах жизненного цикла и создавать глубокую аналитику для руководства города. На данный момент сформировано уже свыше 46 тысяч таких паспортов. Они содержат информацию как о бюджетных объектах, так и о тех, которые возводят инвесторы", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Кроме того, в городских информационных системах для идентификации и работы с ОКС им присваивается уникальный идентификационный номер, используемый при формировании Адресной инвестиционной программы, при проведении закупок на проектирование и строительство бюджетных объектов, а также при получении услуг в сфере строительства.
Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин
рассказал, что все процедуры и услуги, реализованные с применением такого номера, позволяют накопить в цифровом паспорте ОКС значительный пласт данных, которые необходимы для прохождения дальнейших процедур в сфере строительства, что в свою очередь позволяет автоматически подгружать в заявления 40-60% информации.