https://ria.ru/20240531/efimov-1949527596.html

Ефимов: в Москве сформировали более 46 тысяч паспортов для ОКС

Ефимов: в Москве сформировали более 46 тысяч паспортов для ОКС - РИА Новости, 31.05.2024

Ефимов: в Москве сформировали более 46 тысяч паспортов для ОКС

Число сформированных в Москве с начала 2022 года цифровых паспортов для объектов капитального строительства (ОКС) превысило 46 тысяч, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T10:05

2024-05-31T10:05

2024-05-31T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Число сформированных в Москве с начала 2022 года цифровых паспортов для объектов капитального строительства (ОКС) превысило 46 тысяч, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.Он напомнил, что цифровые паспорта были введены в начале 2022 года, и являются единым источником информации о строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства."Каждый паспорт содержит более 200 различных параметров, что позволяет понимать состояние объекта на всех этапах жизненного цикла и создавать глубокую аналитику для руководства города. На данный момент сформировано уже свыше 46 тысяч таких паспортов. Они содержат информацию как о бюджетных объектах, так и о тех, которые возводят инвесторы", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Кроме того, в городских информационных системах для идентификации и работы с ОКС им присваивается уникальный идентификационный номер, используемый при формировании Адресной инвестиционной программы, при проведении закупок на проектирование и строительство бюджетных объектов, а также при получении услуг в сфере строительства. Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что все процедуры и услуги, реализованные с применением такого номера, позволяют накопить в цифровом паспорте ОКС значительный пласт данных, которые необходимы для прохождения дальнейших процедур в сфере строительства, что в свою очередь позволяет автоматически подгружать в заявления 40-60% информации.

https://ria.ru/20240530/efimov-1949319392.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы