https://ria.ru/20240531/dzhonson-1949539410.html

Спикер палаты представителей назвал вердикт жюри присяжных Трампу позором

Спикер палаты представителей назвал вердикт жюри присяжных Трампу позором - РИА Новости, 31.05.2024

Спикер палаты представителей назвал вердикт жюри присяжных Трампу позором

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назвал позором обвинительный вердикт присяжных бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:33

2024-05-31T00:33

2024-05-31T01:12

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дональд трамп

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назвал позором обвинительный вердикт присяжных бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации."Сегодня позорный день в американской истории. Демократы радуются осуждению лидера оппозиционной партии по смехотворным обвинениям, основанным на показаниях лишенного статуса адвоката и осужденного преступника", - говорится в заявлении Джонсона.По его словам, процесс против Трампа был политическим, а не основанным на законе. Юридическую систему нынешние американские власти используют как оружие, заявил Джонсон.Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

https://ria.ru/20240531/tramp-1949538319.html

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сша, нью-йорк (город), дональд трамп, майк джонсон, в мире