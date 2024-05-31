Спикер палаты представителей назвал вердикт жюри присяжных Трампу позором
Джонсон назвал обвинительный вердикт жюри присяжных Трампу позором
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей США Майк Джонсон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон назвал позором обвинительный вердикт присяжных бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации.
«
"Сегодня позорный день в американской истории. Демократы радуются осуждению лидера оппозиционной партии по смехотворным обвинениям, основанным на показаниях лишенного статуса адвоката и осужденного преступника", - говорится в заявлении Джонсона.
По его словам, процесс против Трампа был политическим, а не основанным на законе. Юридическую систему нынешние американские власти используют как оружие, заявил Джонсон.
Присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем 34 пунктам из дела о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента.
Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений - 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и отсутствии оснований для возбуждения дела. Трамп считает, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.