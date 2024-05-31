https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html

Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым

Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым - РИА Новости, 31.05.2024

Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым

Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T06:35

2024-05-31T06:35

2024-05-31T06:40

никита джигурда

елена блиновская

алексей блиновский

эльман пашаев

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, рассказал РИА Новости информированный источник. "Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение", - сказал собеседник агентства. Отношение - это документ-ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть. Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал подразделение, в котором собирается служить. В марте этого года он привез военнослужащим беспилотники, другие необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер. Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, рассказал РИА Новости накануне осведомленный источник. По его словам, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал.

https://ria.ru/20230601/dzhigurda-1875627821.html

https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html

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никита джигурда, елена блиновская, алексей блиновский, эльман пашаев