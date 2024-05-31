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Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым - РИА Новости, 31.05.2024
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06:35 31.05.2024 (обновлено: 06:40 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html
Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым
Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым - РИА Новости, 31.05.2024
Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым
Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T06:35
2024-05-31T06:40
никита джигурда
елена блиновская
алексей блиновский
эльман пашаев
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, рассказал РИА Новости информированный источник. "Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение", - сказал собеседник агентства. Отношение - это документ-ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть. Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал подразделение, в котором собирается служить. В марте этого года он привез военнослужащим беспилотники, другие необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер. Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, рассказал РИА Новости накануне осведомленный источник. По его словам, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал.
https://ria.ru/20230601/dzhigurda-1875627821.html
https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html
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никита джигурда, елена блиновская, алексей блиновский, эльман пашаев
Никита Джигурда, Елена Блиновская, Алексей Блиновский, Эльман Пашаев
Источник: Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым

Джигурда договорился о службе в подразделении Блиновского и Пашаева в зоне СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Актер Никита Джигурда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Актер и шоумен Никита Джигурда намерен служить в зоне СВО в подразделении, в котором в настоящий момент состоит муж арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение", - сказал собеседник агентства.
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Отношение - это документ-ходатайство, которое служит основанием для того, чтобы гражданина рассмотрели на вакантную воинскую должность в определенном подразделении. Документ является рекомендацией для военкомата и командира подразделения, а также подтверждает, что вакансия есть.
Во время своих поездок в Донецкую Народную Республику Джигурда уже посещал подразделение, в котором собирается служить. В марте этого года он привез военнослужащим беспилотники, другие необходимые в военном быту вещи, а также провел творческий вечер.
Военнослужащий Алексей Блиновский, муж арестованной "королевы марафонов" Елены Блиновской, находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, рассказал РИА Новости накануне осведомленный источник. По его словам, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить в бой принимать участие в штурмовых действиях, передумал.
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