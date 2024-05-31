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Курс доллара вырос до 90,14 рубля

Курс доллара вырос до 90,14 рубля - РИА Новости, 31.05.2024

Курс доллара вырос до 90,14 рубля

Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 90,14 рубля, китайской – до... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T07:16

2024-05-31T07:16

2024-05-31T07:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 90,14 рубля, китайской – до 12,40 рубля, европейской – до 97,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллар расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 29 копеек, до 90,14 рубля, юань - на 4 копейки, до 12,40 рубля, евро - на 20 копеек, до 97,56 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика