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Курс доллара вырос до 90,14 рубля - РИА Новости, 31.05.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:16 31.05.2024 (обновлено: 07:17 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/dollar-1949560156.html
Курс доллара вырос до 90,14 рубля
Курс доллара вырос до 90,14 рубля - РИА Новости, 31.05.2024
Курс доллара вырос до 90,14 рубля
Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 90,14 рубля, китайской – до... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T07:16
2024-05-31T07:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 90,14 рубля, китайской – до 12,40 рубля, европейской – до 97,56 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллар расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 29 копеек, до 90,14 рубля, юань - на 4 копейки, до 12,40 рубля, евро - на 20 копеек, до 97,56 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Курс доллара вырос до 90,14 рубля

Доллар в начале торгов на Московской бирже повысился до 90,14 рубля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектронное табло пункта обмена валют в Москве
Электронное табло пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы снижается против доллара, юаня и евро: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 90,14 рубля, китайской – до 12,40 рубля, европейской – до 97,56 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллар расчетами "завтра" на 7.08 мск повышается на 29 копеек, до 90,14 рубля, юань - на 4 копейки, до 12,40 рубля, евро - на 20 копеек, до 97,56 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаЭкономика
 
 
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