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Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024
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15:37 31.05.2024 (обновлено: 15:55 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/deti-1949701382.html
Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил Путин
Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024
Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил Путин
Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле в... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:37
2024-05-31T15:55
россия
владимир путин
мария львова-белова
общество
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле в пятницу."Мы с вами встречаемся накануне Дня защиты детей. Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети", - сказал Путин в начале встречи с Львовой-Беловой.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Львовой-Беловой важна в контексте предстоящего Дня защиты детей.
https://ria.ru/20240530/putin-1949372344.html
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россия, владимир путин, мария львова-белова, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Общество, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил Путин

Путин: нет ничего важнее не только для семьи, но и для государства, чем дети

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле в пятницу.
"Мы с вами встречаемся накануне Дня защиты детей. Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети", - сказал Путин в начале встречи с Львовой-Беловой.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Львовой-Беловой важна в контексте предстоящего Дня защиты детей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Вчера, 14:16
 
РоссияВладимир ПутинМария Львова-БеловаОбществоСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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