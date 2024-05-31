https://ria.ru/20240531/deti-1949701382.html

Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил Путин

Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил Путин - РИА Новости, 31.05.2024

Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил Путин

Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле в... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:37

2024-05-31T15:37

2024-05-31T15:55

россия

владимир путин

мария львова-белова

общество

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для государства нет ничего важнее, чем дети, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой в Кремле в пятницу."Мы с вами встречаемся накануне Дня защиты детей. Нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети", - сказал Путин в начале встречи с Львовой-Беловой.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Львовой-Беловой важна в контексте предстоящего Дня защиты детей.

https://ria.ru/20240530/putin-1949372344.html

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россия, владимир путин, мария львова-белова, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы