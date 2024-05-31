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В ЗАГСе рассказали о необычных именах новорожденных москвичей - РИА Новости, 31.05.2024
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12:15 31.05.2024 (обновлено: 12:16 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/deti-1949625549.html
В ЗАГСе рассказали о необычных именах новорожденных москвичей
В ЗАГСе рассказали о необычных именах новорожденных москвичей - РИА Новости, 31.05.2024
В ЗАГСе рассказали о необычных именах новорожденных москвичей
В Москве в этом году появились на свет девочки с именами Радость, Лиса, Изумруд и мальчики Мираж, Ангел и Арвид Уильям Савитар, сообщила журналистам начальник... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T12:15
2024-05-31T12:16
москва
общество
светлана уханева
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Москве в этом году появились на свет девочки с именами Радость, Лиса, Изумруд и мальчики Мираж, Ангел и Арвид Уильям Савитар, сообщила журналистам начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева в преддверии Дня защиты детей. "Москвичи выбирают для своих новорожденных детей красивые необычные имена. Так, в столице теперь живут по одной девочке с именами Радость, Изумруд, Лиса, Алексея, две Петры, четыре Виталии, Лавина, Искра, Дания, Лета, Огнива, Весна, Орфея, Августа, Феврония, две Весении, две Услады, три Океаны, четыре Забавы, восемь Любав, десять Венер", - рассказала Уханева. По ее словам, среди необычных мужских имен Эльбрус, Феникс, Космос, Тристан, Мираж, Геракл, Ангел, Алтай, Август, с начала года этими именами назвали по одному мальчику. Троих мальчиков назвали Север и Спартак, также появилось четыре Енисея и четыре Алмаза. "В 2024 году детей называют именами, имеющими русские славянские корни - в столице живут по одному мальчику с именами Ярополк, Светослав, Пересвет, Любомир, Емельян, Доброслав, Пересвет, четыре Забавы, восемь Любав. Московские родители с начала 2024 года выбирают древнегреческие имена: двух мальчиков назвали Ной, одного - Геракл, троих - Спартак, 36 девочек получили имя Афина, одна Гера, две Офелии", - рассказала Уханева. По ее словам, среди двойных и тройных мужских и женских имен есть Адриан-Александр, Адам Антоний, Арвид Уильям Савитар, Александра Кристина, Алиса Елизавета, Валентина Виктория, Лия Эльза Мария, Мирослава-Анастасия.
https://ria.ru/20240531/deti-1949617935.html
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москва, общество, светлана уханева
Москва, Общество, Светлана Уханева
В ЗАГСе рассказали о необычных именах новорожденных москвичей

В Москве в 2024 появились на свет Радость, Мираж, Ангел и Арвид Уильям Савитар

© iStock.com / bogdankosanovicЖенщина обнимает своего ребенка
Женщина обнимает своего ребенка - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© iStock.com / bogdankosanovic
Женщина обнимает своего ребенка . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Москве в этом году появились на свет девочки с именами Радость, Лиса, Изумруд и мальчики Мираж, Ангел и Арвид Уильям Савитар, сообщила журналистам начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева в преддверии Дня защиты детей.
"Москвичи выбирают для своих новорожденных детей красивые необычные имена. Так, в столице теперь живут по одной девочке с именами Радость, Изумруд, Лиса, Алексея, две Петры, четыре Виталии, Лавина, Искра, Дания, Лета, Огнива, Весна, Орфея, Августа, Феврония, две Весении, две Услады, три Океаны, четыре Забавы, восемь Любав, десять Венер", - рассказала Уханева.
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По ее словам, среди необычных мужских имен Эльбрус, Феникс, Космос, Тристан, Мираж, Геракл, Ангел, Алтай, Август, с начала года этими именами назвали по одному мальчику. Троих мальчиков назвали Север и Спартак, также появилось четыре Енисея и четыре Алмаза.
"В 2024 году детей называют именами, имеющими русские славянские корни - в столице живут по одному мальчику с именами Ярополк, Светослав, Пересвет, Любомир, Емельян, Доброслав, Пересвет, четыре Забавы, восемь Любав. Московские родители с начала 2024 года выбирают древнегреческие имена: двух мальчиков назвали Ной, одного - Геракл, троих - Спартак, 36 девочек получили имя Афина, одна Гера, две Офелии", - рассказала Уханева.
По ее словам, среди двойных и тройных мужских и женских имен есть Адриан-Александр, Адам Антоний, Арвид Уильям Савитар, Александра Кристина, Алиса Елизавета, Валентина Виктория, Лия Эльза Мария, Мирослава-Анастасия.
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