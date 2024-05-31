https://ria.ru/20240531/deti-1949617935.html

Гладков рассказал об отдыхе 16 тысяч белгородских детей в Крыму

Гладков рассказал об отдыхе 16 тысяч белгородских детей в Крыму - РИА Новости, 31.05.2024

Гладков рассказал об отдыхе 16 тысяч белгородских детей в Крыму

Более 16 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области отправятся на отдых в Крым, что стало возможно при поддержке правительства РФ, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:51

2024-05-31T11:51

2024-05-31T12:32

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белгородская область

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белгородский район

вячеслав гладков

михаил мишустин

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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Более 16 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области отправятся на отдых в Крым, что стало возможно при поддержке правительства РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин принял решение о выделении 700 млн рублей на организацию летнего отдыха для детей Белгородской области из приграничных районов. Более 16 тысяч детей региона отправятся на отдых в Крым", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Гладков отметил, что это для региона большая помощь и поблагодарил президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и министра просвещения Сергея Кравцова за внимание и заботу о белгородских детях. Губернатор подчеркнул важность этого решения и отметил, что на море дети смогут полноценно отдохнуть, набраться сил, получить массу ярких впечатлений и завести новых друзей. "Дети должны жить и развиваться спокойно, и их жизнь должна сопровождаться, безусловно, только улыбками, только большим количеством мероприятий, в которых они участвуют, развиваются и получают хорошие впечатления, которые сохраняются у них на всю жизнь. Уверен, что наши дети, отдохнув, вернутся с большим количеством эмоций и большим количеством друзей из других регионов", – подчеркнул Гладков. На этой неделе 250 детей из приграничных территорий региона прибыли на отдых в Международный детский центр "Артек". Это дети из Грайворонского, Шебекинского округов, Белгородского района и города Белгорода, в том числе 30 детей из дома на улице Щорса, 55а, который был частично разрушен при обстреле 12 мая. В "Артек" также поехали дети участников СВО, чьи отцы погибли или были ранены. Также белгородские дети уже прибыли на первую летнюю смену во всероссийские детские центры "Смена" в Анапе, "Орленок" в Туапсе и "Океан" во Владивостоке.

https://ria.ru/20240522/deti-1947611232.html

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, белгородский район, вячеслав гладков, михаил мишустин, владимир путин, артек