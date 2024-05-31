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Гладков рассказал об отдыхе 16 тысяч белгородских детей в Крыму - РИА Новости, 31.05.2024
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Белгородская область
 
11:51 31.05.2024 (обновлено: 12:32 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/deti-1949617935.html
Гладков рассказал об отдыхе 16 тысяч белгородских детей в Крыму
Гладков рассказал об отдыхе 16 тысяч белгородских детей в Крыму - РИА Новости, 31.05.2024
Гладков рассказал об отдыхе 16 тысяч белгородских детей в Крыму
Более 16 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области отправятся на отдых в Крым, что стало возможно при поддержке правительства РФ, сообщил... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T11:51
2024-05-31T12:32
белгородская область
белгородская область
россия
белгородский район
вячеслав гладков
михаил мишустин
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Более 16 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области отправятся на отдых в Крым, что стало возможно при поддержке правительства РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин принял решение о выделении 700 млн рублей на организацию летнего отдыха для детей Белгородской области из приграничных районов. Более 16 тысяч детей региона отправятся на отдых в Крым", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Гладков отметил, что это для региона большая помощь и поблагодарил президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и министра просвещения Сергея Кравцова за внимание и заботу о белгородских детях. Губернатор подчеркнул важность этого решения и отметил, что на море дети смогут полноценно отдохнуть, набраться сил, получить массу ярких впечатлений и завести новых друзей. "Дети должны жить и развиваться спокойно, и их жизнь должна сопровождаться, безусловно, только улыбками, только большим количеством мероприятий, в которых они участвуют, развиваются и получают хорошие впечатления, которые сохраняются у них на всю жизнь. Уверен, что наши дети, отдохнув, вернутся с большим количеством эмоций и большим количеством друзей из других регионов", – подчеркнул Гладков. На этой неделе 250 детей из приграничных территорий региона прибыли на отдых в Международный детский центр "Артек". Это дети из Грайворонского, Шебекинского округов, Белгородского района и города Белгорода, в том числе 30 детей из дома на улице Щорса, 55а, который был частично разрушен при обстреле 12 мая. В "Артек" также поехали дети участников СВО, чьи отцы погибли или были ранены. Также белгородские дети уже прибыли на первую летнюю смену во всероссийские детские центры "Смена" в Анапе, "Орленок" в Туапсе и "Океан" во Владивостоке.
https://ria.ru/20240522/deti-1947611232.html
https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html
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белгородская область, россия, белгородский район, вячеслав гладков, михаил мишустин, владимир путин, артек
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Артек
Гладков рассказал об отдыхе 16 тысяч белгородских детей в Крыму

Гладков: более 16 тысяч белгородских детей отправятся на отдых в Крым

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье Крыма
Вид на Черноморское побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье Крыма. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 мая – РИА Новости. Более 16 тысяч детей из приграничных районов Белгородской области отправятся на отдых в Крым, что стало возможно при поддержке правительства РФ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин принял решение о выделении 700 млн рублей на организацию летнего отдыха для детей Белгородской области из приграничных районов. Более 16 тысяч детей региона отправятся на отдых в Крым", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об отправке белгородских детей на отдых в регионы РФ
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Гладков отметил, что это для региона большая помощь и поблагодарил президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина и министра просвещения Сергея Кравцова за внимание и заботу о белгородских детях.
Губернатор подчеркнул важность этого решения и отметил, что на море дети смогут полноценно отдохнуть, набраться сил, получить массу ярких впечатлений и завести новых друзей.
"Дети должны жить и развиваться спокойно, и их жизнь должна сопровождаться, безусловно, только улыбками, только большим количеством мероприятий, в которых они участвуют, развиваются и получают хорошие впечатления, которые сохраняются у них на всю жизнь. Уверен, что наши дети, отдохнув, вернутся с большим количеством эмоций и большим количеством друзей из других регионов", – подчеркнул Гладков.
На этой неделе 250 детей из приграничных территорий региона прибыли на отдых в Международный детский центр "Артек". Это дети из Грайворонского, Шебекинского округов, Белгородского района и города Белгорода, в том числе 30 детей из дома на улице Щорса, 55а, который был частично разрушен при обстреле 12 мая. В "Артек" также поехали дети участников СВО, чьи отцы погибли или были ранены.
Также белгородские дети уже прибыли на первую летнюю смену во всероссийские детские центры "Смена" в Анапе, "Орленок" в Туапсе и "Океан" во Владивостоке.
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